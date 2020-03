Der Ton im Netz wird rauer: So gehen Landtagsabgeordnete mit Hass und Beleidigungen um

Oberhavel

Nicht nur auf politischer Ebene ist der Ton rauer geworden. Auch auf den sozialen Netzwerken im Internet wie Facebook, Instagram und Twitter geht es oftmals, insbesondere in den Kommentarspalten, schroff zu. Debatten werden immer öfter aggressiv und verletzend, nicht selten regelrecht hasserfüllt als sogenannter „Hate Speech“ geführt. Die Auslöser dafür schwanken zwischen Nichtigkeiten und grundlegenden Themen wie Herkunft, Geschlecht, Glaubensrichtungen oder unterschiedlichen politischen Einstellungen.

Frank Bommert ( CDU ): „Ich sehe in der Kommunikationskultur auf Facebook und Co. auch eine Gefahr. Umgangsformen werden zerstört, die Gesellschaft scheint zu verrohen. Trotz unterschiedlicher Meinungen muss man nicht beleidigend werden.“

Frank Bommert. Quelle: CDU

Letzteres betrifft vornehmlich ganz besonders auch die Vertreter politischer Parteien. Ein Lied davon singen können auch die Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Oberhavel. „Ja, ich habe im Netz schon jede Menge Hate Speech erlebt“, bestätigt der CDU-Abgeordnete Frank Bommert, winkt aber zugleich ab: „Ich messe dem keine große Bedeutung bei, denn ich habe auch in meiner Partei schon zahlreiche Erfahrungen gesammelt, sodass ich mit solchen negativen Erfahrungen inzwischen umgehen kann.“ Der 58-Jährige betreibt auf Facebook sowohl eine offizielle Präsenz als Landtagsmitglied als auch ein privates Profil. Auf beiden teilt er regelmäßig politische Meilensteine ebenso wie Meinungsäußerungen, die sozialen Netzwerke haben für Bommert in seiner täglichen politischen Arbeit inzwischen „eine wichtige Rolle eingenommen“. Schließlich erreiche er über diese Kanäle eine Menge Leute direkt, die sich „über die normalen Printmedien nicht mehr informieren lassen oder darüber nicht informiert sind“. Er könne dort seine Meinung zu den Dingen kundtun, die ihn bewegen und seinen Standort vertreten. „Das ist mir wichtig. Denn über die normale Berichterstattung in den Medien ist das heutzutage nicht mehr immer gegeben. Da hat sich im Netz durch den direkten Weg zu den Leuten dort etwas komplett Neues entwickelt“, findet der 58-Jährige.

Björn Lüttmann ( SPD ): „Ich finde, es sollte normal werden, dass Online-Kommunikation die gleichen moralischen Ansprüche erfüllen muss, wie die Kommunikation auf der Straße.“

Björn Lüttmann. Quelle: Partei

Im Umgang mit Hass- und Pöbelkommentaren fährt der CDU-Politiker eine klare Linie: „Sobald jemand beleidigend wird, lösche und blockiere ich die Person. Ich bin jederzeit zu einem normalen Diskurs bereit. Das hört jedoch an dem Punkt auf, an dem jemand unter die Gürtellinie geht.“ Das sehen seine politischen Kollegen parteiübergreifend nicht anders. „Mit sachlicher Kritik setze ich mich auseinander und antworte darauf, biete gegebenenfalls ein persönliches Gespräch zur Vertiefung an“, sagt Björn Lüttmann ( SPD). „Auf destruktive Kommentare, Hass oder Fake-News reagiere ich inzwischen mit Löschung und würde bei grober Beleidigung oder Ähnlichem auch Anzeige erstatten“, ergänzt er. Die Bedeutung von Plattformen wie Facebook selbst hält er für „inzwischen sehr groß“. Denn: „Viele Menschen beziehen einen Großteil ihrer Informationen inzwischen über die sozialen Netzwerke.“ Das habe auch seine Arbeit verändert, oder vielmehr beschleunigt. So werde heute von Politikern gerade in den Internet-Netzwerken eine viel schnellere Kommentierung und auch Präsentation von Lösungen erwartet, findet Lüttmann. „Ich versuche, dem gerecht zu werden, merke aber zunehmend, dass Gründlichkeit auch in der Politik häufiger vor Schnelligkeit gehen sollte.“ Grundsätzlich, so der 44-Jährige, „sollte es normal werden, dass Online-Kommunikation die gleichen moralischen Ansprüche erfüllen muss, wie die Kommunikation auf der Straße“.

Heiner Klemp (Grüne): „Nichts persönlich nehmen. Nicht zurückhetzen. Vor der Sachdiskussion Hate Speech thematisieren.“

Heiner Klemp. Quelle: Grüne

Mit Ironie stellt sich indes der Grünen-Abgeordnete Heiner Klemp aus Lehnitz negativen Kommentaren im Netz entgegen. „Meine erste Regel lautet: Nichts persönlich nehmen. Regel Nummer zwei: Nicht zurückhetzen. Und Regel Nummer drei: Vor dem Einstieg in die Sachdiskussion den Hate-Speech thematisieren, gerne mit Ironie“, sagt er. Den Netzwerken selbst misst er eine „hohe Bedeutung als Informationsquelle und für die Meinungsbildung“ zu. Er selbst will sein Angebot in den sozialen Netzwerken in der Zukunft noch ausbauen, gegenwärtig ist er mit einem offiziellen Facebook-Profil präsent, Twitter und Instagram sollen folgen. Sein Ziel in den Netzwerken sei es, „möglichst aktuell über meine Arbeit zu berichten, ohne das Publikum mit allen Details zu belasten“. Klemp empfindet die Möglichkeit, dass seine Beiträge schließlich zu Diskussionen führen können, „als große Stärke“ der Netzwerke. Er selbst verfolge die Berichterstattung auf den sozialen Portalen auch selbst als Quelle für Informationen und aktuelle Diskussionen.

Clemens Rostock (Grüne): „Die schlimmsten Beschimpfungen erreichen mich eher per E-Mail. Leider sinkt bei einigen Nutzern die Hemmschwelle bei der Onlinekommunikation.“

Clemens Rostock. Quelle: Partei

„Meiner Meinung nach sollte man die sozialen Netzwerke weder unter- noch überschätzen“, meint Clemens Rostock, der ebenfalls für Bündnis 90/Die Grünen im Landtag sitzt. Wichtig findet er, die „dort vorherrschenden Diskurse nicht mit der Gesamtgesellschaft zu verwechseln. Sie ergänzen offline geführte gesellschaftliche Diskussionen, ersetzen sie aber nicht.“ Seine negativen Erfahrungen mit Hate Speech seien „überschaubar“. Vielmehr erreichen ihn die schlimmsten Beschimpfungen per E-Mail. „Leider sinkt bei einigen Nutzern die Hemmschwelle bei der Onlinekommunikation, einiges geht unter die Gürtellinie und ist vorsätzlich verletzend“. Er gebe sich grundsätzlich Mühe, sachlich und höflich zu bleiben. Wenn jedoch gar nichts mehr helfe, „lösche ich aber auch. Im Grund ist es wie offline: Wenn mich jemand nur anschreit und beleidigt, muss ich das Gespräch nicht fortführen“, sagt er.

Nicole Walter-Mundt ( CDU ): „Zumeist fallen in den Kommentarspalten immer wieder die gleichen Protagonisten negativ und persönlich herabwürdigend auf. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen solche Leute zu blockieren.“

Nicole Walter-Mundt. Quelle: E-Mail-MVD

Auf gleich mehreren sozialen Netzwerken vertreten ist auch die CDU-Abgeordnete Nicole Walter-Mundt. „Social-Media nutze ich vor allem, um über meine Themen und über meine politische Arbeit zu informieren“, sagt sie. So erreiche sie Leute, „die sich aktuell keine Zeitung mehr leisten wollen oder sich nur wenig für Politik interessieren“. Für sie werden jedoch „ Facebook, Instagram und Co. niemals das persönliche Gespräch am Stand, am Gartenzaun oder am Rande einer Veranstaltung ersetzen können“. Im Umgang mit persönlichen Beleidigungen und Kommentaren unter der Gürtellinie fährt auch sie eine klare Linie: „Die werden gelöscht.“ Ihr fallen zudem in den Kommentarspalten „immer wieder die gleichen Protagonisten negativ und persönlich herabwürdigend auf. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen solche Leute zu blockieren“. Ähnlich verhalte es sich mit Fake-Profilen. „Interessant ist übrigens, dass sich darunter überproportional viele Mitglieder von Parteien befinden, die Wörter wie Toleranz, Respekt oder Solidarität sonst immer großschreiben“, merkt sie an.

Andreas Noack ( SPD ): „Ich werde leider immer häufiger mit beleidigenden Aussagen konfrontiert – und das nicht nur im Netz. Aber wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt, kann das passieren.“

Andreas Noack. Quelle: WERNER SCHUERINGWERNER SCHUERING

Der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Noack informiert auf seiner offiziellen Facebookseite über seine politische Arbeit. „Ich werde leider immer häufiger mit niveaulosen, beleidigenden Aussagen konfrontiert – und das nicht nur im Netz. Aber wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt, kann das passieren“, so der Veltener, der erst seit dieser Legislaturperiode im Potsdamer Landtag sitzt. Wenn es beleidigend werde, würden die entsprechenden Beiträge gelöscht und die jeweiligen Urheber darüber informiert. Ein großes Problem sieht Noack auch in Facebook-Gruppen wie „Ofenstadt Velten verbindet“ oder „ Hennigsdorf verbindet.“ „Da meinen manche, eine geschlossene Gruppe ist ein rechtsfreier Raum, in dem sie alles sagen können. Das ist aber nicht so“, sagt Andreas Noack.

Inka Gossmann-Reetz ( SPD ): „Vor ein, zwei Jahren gab es eine Spitze bei den Beleidigungen , gefühlt nimmt es zum Glück gerade etwas ab.“

Inka Gossmann-Reetz. Quelle: WERNER SCHUERINGWERNER SCHUERING

Seine Genossin Inka Gossmann-Reetz ( SPD) ist ebenfalls viel im Netz unterwegs. „Für meine politische Arbeit nutze ich soziale Netzwerke, da ich so Menschen erreichen kann, die ich sonst nicht im Rahmen meiner täglichen Arbeit im Parlament und Wahlkreis erreiche. Gerade bei Facebook oder Instagram komme ich ins Gespräch mit Menschen unterschiedlicher Hintergründe in Bezug auf beispielsweise Alter und Beruf, alt wie jung.“ Beleidigungen und Hate Speech blieben da nicht aus. „Ich bin die meist ,gehatete’ Person der Fraktion“, so Gossmann-Reetz. Das liege unter anderem daran, dass sie Sprecherin für Asyl- und Flüchtlinge sei. Entsprechende Kommentare würden gelöscht und auf strafrechtliche Relevanz überprüft. Allerdings sei es nicht so, dass es immer mehr verbale Attacken gegen die Politikerin gebe. „Vor ein, zwei Jahren gab es eine Spitze bei den Beleidigungen, gefühlt nimmt es zum Glück gerade etwas ab“, erklärt Inka Gossmann-Reetz.

Andreas Galau ( AfD ): „Hasskommentare, Beleidigungen sowie radikale Äußerungen sowie Kommentare werden durch uns gelöscht und die Verfasser rigoros gesperrt.“

Andreas Galau. Quelle: Partei

AfD-Mann Andreas Galau indes erklärt, seine Partei messe den sozialen Medien große Bedeutung bei. Das Internet bilde, aufgrund der in Augen der AfD mitunter verzerrten Darstellung der Inhalte, Politiker oder Gesamtpartei in den klassischen Print- und Onlinemedien, den Grundpfeiler der Medienstrategie. In Oberhavel haben wir daher damals sofort nach der Gründung unseres Kreisverbandes im Dezember 2013 einen Webauftritt sowie eine Facebook-Seite eingerichtet, um unsere Positionen unabhängig von Dritten bei den Wählern zu platzieren. Mit Erfolg, wie sich am Ergebnis bei den Wahlen im vergangenen Superwahljahr gezeigt habe. „Unsere Facebook-Seite ist mit fast doppelt so vielen „Gefällt mir“-Angaben wie die der zweitplatzierten CDU zudem die erfolgreichste Parteiseite in Oberhavel“, erklärt Galau. Natürlich ziehe dieser Erfolg auch Kritiker an. „Hasskommentare, Beleidigungen sowie radikale Äußerungen sowie Kommentare werden durch uns gelöscht und die Verfasser rigoros gesperrt.“ Als Landtagsabgeordneter verfolge er dieselbe Medienstrategie wie der AfD-Kreisverband Oberhavel, erklärt Galau, der sich nach dem Eklat um die versuchte Verhinderung einer Rechtsterrorismus-Debatte im Landtag aktuell Rücktrittsforderungen aller Fraktionen außer seiner AfD ausgesetzt sieht.

Von Nadine Bieneck und Marco Paetzel