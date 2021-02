Oberhavel

Es ist Montagmorgen, Punkt 9 Uhr. Auf dem Hof der Hennigsdorfer Fontanegrundschule toben Mädchen und Jungen umher. Fast scheint es so, als sei wieder alles ganz normal. Wenn da nicht die rot-weißen Absperrbänder wären, die auf dem Schulhof flattern. „Wir haben den Hof aufgeteilt, damit die Gruppen voneinander getrennt sind“, erklärt Marion Reuß, Leiterin des Hennigsdorfer Fontanegrundschule. Seit Wochen sind sie und ihr Stellvertreter Michael Schumacher schon dabei, den Neustart vorzubereiten. Am Montag war es nun so weit, wie im ganzen Land Brandenburg fing auch in den Oberhaveler Grundschulen der Unterricht wieder an.

Fontane-Grundschule, Hennigsdorf: Die Klassen hat Schulleiterin Marion Reuß in A- und B-Gruppen geteilt, am Montag waren nun etwa die Hälfte der rund 400 Schülerinnen und Schüler wieder in der Einrichtung. Für die Klassenstufen 1 bis 4 gibt es einen Wechselunterricht. „Im Gegensatz zu vielen anderen Schulen haben wir für die Klassen 5 und 6 einen wochenweisen Wechsel.“ Zurzeit könne man noch eher wenig Augenmerk auf die Fächer Musik und Kunst legen, das wolle man in den kommenden Wochen anpassen. „Wir müssen ja in der Lage sein, am Schuljahresende in diesen Fächern auch Noten zu geben“, erklärt Marion Reuß weiter. Die Kinder und Eltern seien im Vorfeld persönlich durch Kollegen, aber auch durch die Homepage der Schule über die Wiederaufnahme des Unterrichts und die Ausgestaltung informiert. „Zum anderen ist auch immer ein Ansprechpartner in der Schule“, so Reuß. In den Unterrichtsräumen gilt Maskenpflicht, seit November gibt es auch auf jeder Etage CO2 -Messgeräte – die seien zunächst privat finanziert worden. Mithilfe dieser Geräte bekommt das Lehrpersonal einen Hinweis darauf, wann wieder gelüftet werden muss. Wie gut die Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Wochen von zuhause aus lernen konnten, da müsse im Verlauf dieser Woche erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht werden. „Da gab es unterschiedliche Qualitäten, das muss man sagen. Es gibt da schon Kinder, auf die wir ein gesondertes Augenmerk legen müssen“, erklärt Marion Reuß. Man wisse ja bei Aufgaben, die die Lehrer zurückbekommen, schließlich auch nicht, wie stark die Hilfe der Eltern dabei ausgefallen ist. Stellvertreter Michael Schumacher indes erklärt, dass der Unterricht zuhause unter guten Bedingungen stattfindet. Jede Klasse habe schon nach dem letzten Lockdown eine schuleigene E-Mail-Adresse bekommen, rund 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler hätten zudem eine persönliche schulinterne E-Mail-Adresse. „Dazu kommt, dass etwa 50 Prozent der Klassen und Schüler auch in der Schulcloud angemeldet sind“, erklärt Michael Schumacher. In der Schule sind derzeit alle Lehrerkollegen tätig, niemand habe angesichts der Pandemie Bedenken angemeldet „Was den Krankenstand angeht, tendieren wir gen Null“, erklärt Marion Reuß. Sie hofft darauf, dass man so schnell wie möglich zum Regelbetrieb zurückkehren kann, aber man müsse auch das Infektionsgeschehen im Auge behalten. Bislang gab es nur ein Geschwisterpaar, das positiv getestet worden war. Zwei Klassen mussten daraufhin in Quarantäne, genau wie vier Lehrer, heißt es von Marion Reuß.Goethe-Grundschule, Kremmen: „Es fühlt sich an wie der Tag nach den großen Ferien“, sagte Schulleiterin Annette Borchert am Montagmittag. „Wir haben viel Zeit damit verbracht, Materialien zu sortieren. Jeder hat auch ein bisschen davon erzählt, wie die vergangenen Wochen waren.“ In Kremmen wird nun mit einem Wechselmodell gearbeitet. Die Klassen sind geteilt. Die einen kommen montags, mittwochs und freitags in die Schule, die anderen dienstags und donnerstags – in der kommenden Woche umgekehrt. „Ausnahme ist die 1. Klasse, die kommt jeden Tag. Die Kinder seien beim Lesen- und Schreibenlernen noch auf besondere Unterstützung angewiesen. An den Tagen zu Hause ist Distanzlernen angesagt. „Aber anders als bisher dann unbegleitet vom Lehrer“, erklärt Annette Borchert. „Die Lehrer können ja nur an einer Stelle tätig sein, jeder hat wieder seinen vollen Unterrichtsumfang.“ Die Masken müssen auch im Unterricht getragen werden. Die Klassen 1 bis 4 können die Masken immerhin auf dem Schulhof runternehmen. Außerdem sei am Lehrplan geschraubt worden: nur noch eine statt zwei Musik-Wochenstunden, Sport ist gestrichen. „Richtiger Sport ist sowieso nicht möglich. Lieber wollen wir die Hauptfächer Deutsch, Englisch und Mathematik stärken.“ Für den Sport bekommen die Kinder stattdessen Aufgaben für unterwegs oder zu Hause. „Uns ist bewusst, dass Sport wichtig ist, ich sehe den größeren Bedarf aber momentan woanders“, so Annette Borchert. Sie sei nachdenklich angesichts der aktuellen Coronazahlen. „Es ist alles noch sehr unsicher.“ Sie hofft auf die Impfungen und auf eine bessere Teststrategie. Vom Schulamt in Neuruppin gab es für alle Lehrer je 14 FFP-2-Masken. „Aber die kann man ja auch nicht ewig tragen. Wir haben aber in der Planung auch versucht, die Kontakte zu reduzieren.“ Mosaik-Grundschule, Hohen Neuendorf: „Der Präsenzunterricht ist sehr gut angelaufen“, sagt Schulleiter Torsten Ruschewski. Die Kinder seien froh gewesen, wieder ihre Freunde zu sehen. „Einigen habe ich sogar geglaubt, dass sie froh seien, uns wieder zu sehen“, so der Schulleiter lachend. Er habe seine Sechstklässler nach ihren Erfahrungen zu den vergangenen acht Wochen Distanzunterricht befragt. Auch wenn sich Mama und Papa alle Mühe gegeben hätten, so seien doch die allermeisten wieder froh, in die Schule gehen zu dürfen. Während in den vier staatlichen Grundschulen der Stadt in Hohen Neuendorf, Bergfelde und Borgsdorf allerdings ein Wechselunterricht mit halben Klassen organisiert wurde (MAZ berichtete), könne in der freien Schule der Luxus der kleinen Klassen ausgespielt werden: „Wir machen fast regulären Unterricht“, sagt Torsten Ruschewski. Es sei die Entscheidung des Jugend- und Sozialwerks als Träger und der Schulleitung, dass an fünf Tagen pro Woche unterrichtet wird. Auch mit der Grundschulrätin sei dieses Vorgehen abgestimmt. An den anderen Hohen Neuendorfer Schulen sei der Präsenzunterricht lediglich an drei beziehungsweise zwei Tagen pro Woche im Wechsel möglich, weil die deutlich größeren Klassen geteilt werden mussten, um die Kinderzahl – wie in der aktuellen Eindämmungsverordnung festgelegt – auf 15 zu beschränken. Der nahezu reguläre Unterricht sei an der Mosaik-Grundschule auch deshalb möglich, weil das Abstandsgebot von 1,5 Metern wegfiel und Kinder ohnehin auf Einzelplätzen an den Schulbänken sitzen. Darüber hinaus gäbe es die Möglichkeit für Schnelltests, so der Schulleiter. Einerseits gäbe es eine Kooperation mit einer nahen Arztpraxis, andererseits habe der Träger Spucktests zur Verfügung gestellt. Die würden im Verdachtsfall angewendet. „Es ist aber hoffentlich nur eine Frage der Zeit, bis so etwas ohnehin kommt“, so Ruschewski. An seiner Schule sei auch das nahezu komplette Kollegium acht Wochen lang zu Hause tätig gewesen, da keine Notbetreuung eingerichtet werden musste. Aufgaben seien über den Schulserver hochgeladen worden. „Alle Klassenstufen von eins bis sechs hatten zudem mindestens zwei Videokonferenzen am Tag“, sagt Ruschewski. Besorgte Eltern könnten das Mittel des Distanzunterrichts auf Wunsch auch weiterhin nutzen. Dies werde zunächst nicht in Anspruch genommen, jedoch seien einige Kinder krank gemeldet worden.Grundschule Sachsenhausen: „Wir haben die Eltern vorab per E-Mail und über die Schulcloud über den Ablauf informiert“, sagt Schulleiterin Andrea Schild. Diese hätten sich sehr gut in die Thematik eingelesen, so dass am Montag alles reibungslos funktionierte. „Wir haben die Klassen in A und B unterteilt und einen wochenweisen Wechsel eingerichtet“, erklärt sie weiter. Die zu Hause bleibenden Kinder werden weiterhin per Distanzunterricht beschult. In der Schule selbst wurden der Hof und auch die Eingänge eingeteilt, so dass sich die Kinder möglichst wenig begegnen. „Und die Abstands- und Hygieneregeln kennen sie ja alle.“ In den Klassenzimmern selbst bleibt nun immer eine Bank zwischen den Kindern frei, um den nötigen Abstand zu gewährleisten. Die Kinder seien „still aufgeregt gewesen“, empfindet die Schulleiterin. „Sie müssen sich ja jetzt auch erst wieder orientieren.“ Auch der Stundenplan wurde angepasst, so dass jetzt nur Doppelstunden je Fachlehrer stattfinden. „Es war schon eine Herausforderung, aber alle haben super mitgedacht.“ Pestalozzi-Grundschule Birkenwerder: „Zunächst einmal sind wir froh und erleichtert, dass der Präsenzunterricht nach zwei Monaten wieder starten kann“, sagt Uwe Stapel, Schulleiter der Pestalozzi-Grundschule Birkenwerder, am Montag. Die Klassen sind geteilt und kommen im wöchentlichen Wechsel zum Unterricht in die Schule, so der Stapel weiter. So bekommt die Hälfte einer Klasse jeweils am Freitag Aufgaben für ihre Homeschooling-Woche. Dadurch, dass die Lehrer ihre Schüler nun aber wenigstens alle zwei Wochen sehen, seien ein besserer Kontakt und leichtere Absprachen möglich, sagt Stapel. „Wir richten uns nach den Vorgaben der neuesten Eindämmungsverordnung, die auch regelt, in welchen Bereichen welche Art von Schutzmaske getragen werden muss“, sagt er. Mit der Rückkehr zum Präsenzunterricht komme auch wieder ein Stück mehr Verlässlichkeit und Routine für Schüler, Lehrer und Eltern zurück.

Von MAZonline