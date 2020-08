Oberhavel

Eigentlich ist sie Hygienekontrolleurin im Gesundheitsamt Oberhavel. Aber seit einem halben Jahr ruht diese Tätigkeit weitestgehend. Daniela Kaus schlüpfte von einem Tag auf den anderen in eine neue Rolle: Teamleiterin Kontaktpersonenermittlung. Corona macht’s möglich.

Daniela Kaus und ihre Kollegen sind diejenigen, die in detektivischer Kleinarbeit versuchen, die Infektionsketten zu unterbrechen, um die Pandemie einzudämmen. Und das geht so: Ist eine Infektion mit dem Coronavirus durch einen Test nachgewiesen, erfragen sie systematisch alle direkten Kontakte des Betroffenen bis zu dem Tag, an dem die ersten Symptome aufgetreten sind – und noch zwei Tage weiter zurück. Denn schon vor dem Ausbruch der Erkrankung könnten die Betroffenen das Virus weiterverbreitet haben. „Dazu brauchen wir die Hilfe des Infizierten. Wir brauchen von ihm eine Liste mit den Namen und möglichst Kontaktdaten, mit denen er engste Kontakt hatte“, sagt Daniela Kaus. Eng heißt: der Abstand betrug weniger als 1,50 Meter, der Infizierte hatte mit der jeweiligen Person etwa 15 Minuten Kontakt und trug keinen Nasen-Mund-Schutz. „Das kann zum Beispiel schon der Plausch beim Bier am Gartenzaun sein.“

Es ist eine lange Puzzlearbeit

Für die „Corona-Detektive“ beginnt nach Vorliegen der Listen die Puzzlearbeit. Lange Telefonate, in denen gefragt, erklärt, begründet wird. Der Rechercheaufwand sei hoch, „manchmal geht die Kommunikation um die ganze Welt“. Die Nachverfolgung dauere Stunden, mitunter Tage. Die betroffenen Personen werden über den Kontakt mit dem Covid-19-Infizierten informiert, unter häuslicher Quarantäne gestellt und fünf bis sieben Tage später zur Abstrichstelle geschickt. „Ich habe bei den Telefonaten keine schlechte Erfahrung gemacht. Die Leute waren eher dankbar, dass sie informiert wurden“, so Daniela Kaus, die zugab, dass ihr nach den vielen Gesprächen am Anfang die Stimme verlorenging.

„Die Fälle sind komplett unterschiedlich“, sagt Daniela Kaus. Manchmal mussten nur zwei Kontaktpersonen ausfindig gemacht werden, manchmal 100. „Kommt immer darauf an, wo sich der Infizierte aufgehalten hat oder was er beruflich macht.“ Die Nachverfolgung band in Spitzenzeiten bis zu 25 Kollegen. Das sind hauptsächlich Mitarbeiter aus den Fachbereichen der Kreisverwaltung. Hilfe gibt es auch von der Bundeswehr, eine Kollegin schickte das Robert-Koch-Institut. Sie alle sitzen in den Räumen des Gesundheitsamtes in Oranienburg, Havelstraße 29, und arbeiten in fünf Teams.

Manche gehen mit Corona-Symptomen arbeiten

Die Zahl der Kollegen, die für die Kontaktpersonenermittlung abgestellt werden, schwankt ständig. „Wir setzen sie bedarfsgerecht ein“, sagt Yvonne Pelz, Pressesprecherin der Kreisverwaltung. So ist der Aufwand seit Monaten enorm hoch. „Wir leisteten in Hochzeiten Überstunden ohne Ende, sind am Wochenende da, haben Bereitschaft. Das geht bis zur Erschöpfung, es kullerten schon mal Tränen“, so Daniela Kaus, die dennoch von toller Teamarbeit spricht. Die Kollegen aus den Fachbereichen stellten sich zur Verfügung, sie seien sehr solidarisch. Für die zweite Welle (Urlaubsrückkehrer, Sportcamps, Schulbeginn) erhofft sich Daniela Kaus eine Ausstattung mit mehr Personal. Sie weiß, dass es sehr viele Vernünftige gebe, die sich an die Regeln hielten. Aber sie lernte „an der Front“, wie sie sagt, auch Unvernünftige kennen.

„Ich denke, man muss nicht abends zu einer Geburtstagsfeier gehen, wenn man morgens beim Abstrich war. So etwas macht mich wütend.“ Sie fragt sich, ob man jetzt unbedingt in Risikogebiete in den Urlaub fahren müsse. Es gebe auch Fälle, in denen Corona-Symptome auftraten, diejenigen trotzdem arbeiten gingen. „So können wir die Pandemie nicht eindämmen!“ Deshalb appelliert sie an die Menschen, nicht leichtsinnig zu werden. Sie sollen den Mund-Nase-Schutz tragen. „Und zwar über der Nase. Deshalb heißt er so. Die Nase ist der Eintrittsort des Erregers.“ Auch die Abstandsregel sollte beherzigt werden. „Wir befinden uns bereits in der zweiten Welle der Pandemie. Um einen zweiten Lockdown zu verhindern, kann es nicht so schwierig sein, diese einfachen Regeln einzuhalten. Das muss in Fleisch und Blut übergehen.“

Von Stefan Blumberg