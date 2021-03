Hennigsdorf

Es ist Montag, kurz vor halb zehn. Jutta Pauluhn läuft mit flinken Schritten die Hennigsdorfer Hauptstraße entlang, sie hat an diesem Morgen einen wichtigen Termin. Ihr Ziel: Der Laden „Monique Müller Friseure“. Immerhin durften gestern die Friseur-Geschäfte nach dem zweiten Lockdown wieder öffnen. „Ich bin froh, dass ich endlich wieder zum Friseur darf. Ich war zuletzt am 19. Dezember. Das ging überhaupt nicht mehr“, sagt Jutta Pauluhn, die seit Anfang der 1980er-Jahre in Hennigsdorfs Stadtplanung tätig war und seit Ende 2018 im Ruhestand ist. In den Friseurladen unweit des Rathauses geht sie noch immer gerne. „Auch schon noch dem ernst Lockdown wurden die Hygienevorschriften super eingehalten“, sagt sie.

Drinnen sind die Mitarbeiter schon bei der Arbeit, in den kommenden Wochen haben sie viel zu tun. „Wir haben diese Woche keinen Termin mehr frei. In drei, vier Wochen kriegen wir aber wieder etwas hin“, sagt Jörg Carda, Geschäftsführer von „Monique Müller Friseure“. Das Hennigsdorfer Friseurgeschäft ist nun den ganzen März auch von 7 bis 21 Uhr geöffnet, zwei Teams mit je zwei Mitarbeitern kümmern sich im Wechsel um die Kunden – denn es sind ja sehr viele. Zuletzt hat er in seinen beiden Läden in Hennigsdorf und Oranienburg pro Raum je drei Luftfilter mit Aktivkohle-Reinigung angeschafft. „Die Mitarbeiter sind eben am Kunden dran, das lässt sich trotz Maske ja kaum vermeiden“, so Carda.

Rund 250 000 Euro Umsatz fehlen

Rund 10 000 Masken hat er für seine Mitarbeiter vorrätig – die Pandemie könne ja noch eine Weile dauern. Auch im ersten Lockdown hatte Carda investiert, Abtrennungen aus Glas für jeden Platz besorgt. „Der Gast sitzt da in seiner eigenen Lounge“, sagt Jörg Carda. Rund 20 000 Euro schätzt er, hat er insgesamt ausgegeben, um die Salons in der Pandemie sicherer zu machen. Und auch sonst kommt die Salons der Lockdown teuer zu stehen. 75 Tage seien die Läden wieder geschlossen gewesen, Weihnachtsgeschäft inklusive. „Wir sind locker bei 250 000 Euro Umsatz, der einfach weg ist. Das werden wir so schnell nicht aufholen“, so Jörg Carda. Schließlich könne ein Haarschnitt, zu dem es nicht kam, nicht einfach nachgeholt werden.

Auch im Hennigsdorfer Salon in der Hauptstraße geht es wieder los. Quelle: Marco Paetzel

Nicht nur sprichwörtlich den roten Teppich ausgerollt für die zurückkehrende Kundschaft hat Sabrina Wille, Inhaberin des Friseursalons „WillHair“ in der Bernauer Straße 107 in Oranienburg. „Wir haben auch noch ein kleines Schild gebastelt am Eingang und ein paar Süßigkeiten bereitgestellt, um uns für die Treue der Kundschaft zu bedanken“, berichtet Wille.

Immer ein Ohr für die Kundschaft

Erst im November 2019 eröffnete Sabina Wille ihren Friseursalon, musste nun aber schon den zweiten Lockdown über sich ergehen lassen. „Das war natürlich nicht einfach, umso mehr freuen wir uns, nun wieder öffnen zu können.“ Dafür wurde auch der eigentlich freie Montag gestrichen, um dem Andrang der Kundschaft gerecht zu werden. „Ich bin in den vergangenen Tagen immer wieder in den Laden gefahren und habe den Anrufbeantworter abgehört“, blickt Sabrina Wille zurück. Ob per Telefon oder E-Mail, die Nachfrage war immens nach Terminen. „Das war schon recht viel, ich musste jeden Tag den Anrufbeantworter löschen. Wir sind für die nächsten drei Wochen terminlich ausgebucht.“

Zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Claudia Salzwedel wird Sabrina Wille nun wieder dafür sorgen, dass sich Menschen wohlfühlen, und ein Friseur ist auch ein gerngesehener kommunikativer Anlaufpunkt. „Natürlich hat das auch vielen Menschen gefehlt, wir haben immer ein Ohr für unsere Kundschaft.“ Großartige Veränderungen vom täglichen Ablauf her gibt es im Laden von Sabrina Wille nicht, die gängigen Abstands- und Hygienereglungen greifen noch vom ersten Lockdown. „Wir haben einen relativ großen Laden, da sind die geforderten Abstände kein Problem. Zudem gilt natürlich auch bei uns im Ladengeschäft die Maskenpflicht. Wir haben natürlich auch bei Terminen genau geschaut, dass wir das alles regelkonform gehändelt bekommen“, berichtet die Inhaberin des Friseursalons.

Die Preise steigen leicht

Pünktlich um 8 Uhr standen bereits die ersten Kunden vor dem Friseurgeschäft, bis 18 Uhr wird geschnitten, geföhnt, gewaschen und gefärbt. Allerdings muss sich die Kundschaft auf veränderte Preise einstellen, es wird ein wenig teurer. „Wir nennen das Preisanpassung. Die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Lockdown hat einfach nicht dafür gereicht, sich ein großartiges finanzielles Polster anzulegen. Allerdings sind die neue Preise absolut moderat und werden auch von der Kundschaft angenommen“, berichtet Sabrina Wille auf MAZ-Nachfrage.

Die Kundschaft stört dies scheinbar wenig, viel mehr freut man sich über den ausgelegten roten Teppich, nascht ein wenig von den bereitgestellten Süßigkeiten und zeigt sich einfach dankbar, wieder einen fachgerechten Haarschnitt im Salon zu erhalten. „Jetzt heißt es erstmal alle Kundenwünsche zu erfüllen“, gibt sich auch Sabrina Wille erwartungsfroh.

Ein wunderbares Glücksgefühl

„Wie soll ich das beschreiben? Das ist einfach ein wunderbares Glücksgefühl, dass wir jetzt wieder loslegen können“, machte Heidi Schünke vom gleichnamigen Haarstudio in Gransee am Montag aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Und auch die Kundschaft sei natürlich heilfroh, dass die Friseurgeschäfte endlich wieder öffnen dürfen. Die erste Kundin am Montag in Gransee habe erzählt, sie sei so aufgeregt gewesen sei, dass sie bereits ab 5 Uhr in der Frühe in ihrem Bett wach gelegen habe. Elf Wochen Lockdown, so Heidi Schünke, seien aber auch wirklich verdammt lang gewesen. In dieser Zeit habe so manche Kundin schließlich selbst Hand an ihre Haare gelegt und gefärbt beziehungsweise geschnitten. Und weil dies natürlich in der Regel nur laienhaft hätte erfolgen können, müssten sie und ihre Kolleginnen nun so einiges wieder „geradebiegen“.

Für die kommenden drei Wochen gibt es im Haarstudio von Heidi Schünke jedenfalls keinen freien Termin mehr. Die 50-jährige Friseurmeisterin hat im Januar mit Blick auf die Zukunft und trotz Corona mit Jennifer Gawehn aus Schönermark sogar noch einen Azubi eingestellt. Gerade in diesen Zeiten, da nicht wenige Leute infolge der lang anhaltenden Corona-Pandemie zu Depressionen neigen, sei so ein Friseurbesuch wichtig, findet Heidi Schünke.

Meisterin Heidi Schünke (l.) und Friseurin Steffi Gwarek legen los. Quelle: Uwe Halling

An dem Satz „Hauptsache die Haare liegen“sei durchaus etwas dran. Deshalb findet die Friseurmeisterin, dass ihr Handwerk eigentlich auch zu den systemrelevanten Berufen gezählt werden müsste. „Ich und meine Kolleginnen sind auch einfach zu jung, um beschäftigungslos zu Hause zu sitzen“, ist sie sich sicher. Zudem möchte die Friseurmeisterin im nächsten Jahr mit ihrer Mannschaft kräftig feiern – das 30-jährige Berufsjubiläum. Dann hoffentlich ohne Corona, aber mit einer gut frisierten und gelaunten Kundschaft.

Von Marco Paetzel, Bert Wittke und Knut Hagedorn