„Wir zusammen – Mit Euch – Bei Euch“ – so lautet das Motto der diesjährigen „Funi“ – ehemals „ Ferienuni“, die vom 12. bis 16. Oktober stattfinden wird und sich auch in diesem Jahr wieder der Ökologie und dem Umweltschutz widmet. In Zeiten der Corona-Pandemie hatten die Organisatoren überlegt, ob sie die beliebte Oberhaveler Ferienveranstaltung überhaupt durchziehen könnten. „Es musste eine dezentrale Lösung gefunden werden, also machen wir es, im Gegensatz zu den anderen Jahren, in den drei Städten parallel“, erklärt Hohen Neuendorfs Streetworker Andreas Witt, der eigentlich einziger Gastgebeber sein sollte.

Unter dem Titel „Graffiti goes Öko“ können sich die Kinder und Jugendlichen im Jugendzentrum „Wasserwerk“ in Hohen Neuendorf in einem Workshop nun ganz nachhaltig mit wasserlöslicher Sprühkreide versuchen, auch ein Platz im Stadtgebiet werde dafür genutzt, erklärt Andreas Witt weiter. Viel Konkreteres zum Workshop gebe es noch nicht, weil die Planung coronabedingt erst spät beginnen konnte.

Organisiert wird das Nachhaltigkeits-Projekt auch in diesem Jahr wieder von Andreas Witt, Angela Mattner und Johannes Otto (von links). Quelle: privat

In Hennigsdorf werde das Funi-Programm im Gemeinschaftszentrum Conradsberg stattfinden. Über zwei bis drei Tage würden unter der Regie von Jugendkoordinator Johannes Otto mit den Kindern Seifenkisten gebaut. „Die machen wir aus Müll und Verpackungsmaterial. Und am letzten Tag soll es ein Rennen geben“, so Otto. Welche Straße dafür genutzt werde, das sei noch unklar. Genau wie die Frage, ob in der Zeit der Pandemie Publikum kommen könne.

Häuser für Igel und Insekten

Das Grüne Klassenzimmer im Schlosspark und der Campus der Havelschule sind die Funi-Orte für Oranienburg. Drei Workshops werde es geben, erklärt Jugendkoordinatorin Angela Mattner. Einer beschäftige sich mit dem Thema „Upcyling“ „Da machen wir aus alter Kleidung ganze neue Stücke“, so die Jugendkoordinatorin. Auch eine Forschungsreise durchs Grüne Klassenzimmer werde es geben. Im dritten Workshop lernen die Kinder, wie man „Häuser“ für Bienen, Igel und Florfliegen (Goldaugen) baut – und zwar über vier Tage.

Die Organisatoren Witt, Otto und Mattner gehen mit viel Erfahrung in die Funi, denn mittlerweile haben sie zehn Jahre Erfahrung mit dem Projekt, das 2010 als Ferienuni gestartet war – und nun seit drei Jahren „Funi“ heißt. „Da steht jetzt die Qualität und nicht mehr die Quantität im Mittelpunkt“, erklärt Angela Mattner. Nur noch rund 70 bis 80 Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren – je nach dem gewählten Workshop – werden sich auf die drei Städte verteilen. In den vergangenen Jahren habe es gute Resonanz der Eltern gegeben, erklären die Organisatoren.

Die Anmeldung ist ab Montag möglich

Ab dem kommenden Montag, 24. August, seien Anmeldungen für die Ferienveranstaltung möglich. Dann werde die Webseite des Projekts aktualisiert sein, erklärt Hohen Neuendorfs Streetworker Andreas Witt. Auch die Zeiten für die Workshops werden erst in der kommenden Woche bekanntgegeben. Auf Flyer – wie in den vergangenen Jahren – würden die Organisatoren aus Nachhaltigkeitsgründen dieses Mal verzichten. Sie sind zuversichtlich, dass die Workshops gut besucht sein werden

