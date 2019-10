Oberhavel

Senden Sie ihren Schnappschuss an die MAZ:Der Herbst steht vor der Tür. Die Blätter färben sich gelb. Die Märkische Allgemeine sucht in diesem Jahr das Herbstfoto des Jahres 2019. Drücken Sie beim Spaziergang mit der Familie am Wochenende ab und senden Sie ihr Lieblingsfoto an die Redaktion. Die schönsten Bilder wollen wir wieder auf Sonderseiten veröffentlichen und zeigen, wie schön Oberhavel ist. Zudem wird eine MAZ-Jury die fünf schönsten Fotos aussuchen und in ein Voting schicken. Haben Sie ein Bild, dass Sie uns senden wollen. Sagen Sie uns Ihren Namen und wo das Bild entstanden ist. Schicken Sie uns bitte auch einen Kontakt unter dem wir sie erreichen können: Gern per E-Mail an Oranienburg@maz-online.de

Von MAZonline