Schulen aufgrund der Corona-Pandemie schließen, was Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern bis heute vor Herausforderungen stellt. Im Landtag wurde am Mittwoch der Entschließungsantrag „ Aktionsprogramm digitale Bildung“ der Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen beschlossen. Die coronabedingten Auswirkungen auf den Schulbetrieb und auf das Lernen von Schülerinnen und Schülern standen dabei ebenso im Mittelpunkt wie der weitere nötige Ausbau digitaler Schulinfrastruktur. Auch in der Stadtverordnetenversammlung Oranienburg am kommenden Montag steht das Thema Bildung auf Initiative der SPD auf der Tagesordnung.

Corona dürfe Bildungschancen nicht beeinflussen

„Schule in Pandemie-Zeiten hat im Land Brandenburg und in Oranienburg unterschiedlich gut funktioniert. Corona darf Bildungschancen von Kindern langfristig jedoch nicht negativ beeinflussen. Es ist deshalb richtig, dass der Landtag und die Kommunalpolitiker vor Ort diskutieren, was in den letzten Wochen gut funktionierte und wo es hakte“, so der Landtagsabgeordnete und Oranienburger Stadtverordnete Björn Lüttmann. Vor allem aber müssten Vorbereitungen getroffen werden, um bei einer zweiten Welle reagieren zu können. Hier müssten das Land und die Schulträger in den Kommunen nachsteuern.

Digitale Ausstattung an Schulen müsse dafür verbessert und sichergestellt werden, dass jedes Kind ein Endgerät habe, um digitale Lernangebote nutzen zu können. Zudem sollten Lehrkräfte Fortbildungsangebote für digital-interaktiven Unterricht erhalten können, so Lüttmann. Im Austausch mit den Schulträgern vor Ort sollten räumliche Kapazitäten für Videounterricht oder Online-Unterricht besprochen werden. Mit den Anträgen im Landtag und der SVV werde Bilanz gezogen und in die Zukunft gedacht. Im Hinblick auf den Ausbau von digitalen Unterrichtsangeboten habe die Corona-Pandemie sogar etwas Gutes. „Als Politiker sind wir nun gezwungen, die Digitalisierung an Schulen schneller voranzubringen, um unser Bildungsversprechen umzusetzen: Gute Bildung für alle, unabhängig von sozialer Herkunft.“

