Oranienburg

„Normalerweise“, sagt Landrat Ludger Weskamp, „würden wir jetzt hier mit 30 Menschen im Raum sitzen und 18 davon auszeichnen.“ Doch ein „Normalerweise“ gibt es in Zeiten der Corona-Pandemie nunmal nicht. Deshalb stand Weskamp am Mittwochabend bei der traditionellen Verleihung der Ehrenamtspreise fast alleine vorne, einzig Olaf Neupert, MBS-Marktdirektor in Oberhavel, flankierte den Landrat am Mittwoch im Kreistagssaal. Statt der 18 Ehrenamtler waren auch nur drei gekommen, eine von ihnen ist Anja Rebbert-Schröder – Weskamp persönlich hatte sie vorgeschlagen.

Seit mehr als 20 Jahren als Vorstandsvorsitzende des Märkischen Sozialvereins engagiert sie sich für jene, die in Schulden geraten sind, häusliche Gewalt erlebt haben oder Hilfe bei der Erziehung des Kindes brauchen. „In all diesen Lebenslagen ist der Märkische Sozialverein ein starker und kompetenter Ansprechpartner in Oberhavel“, erklärte Weskamp. Mehr als 100 Selbsthilfegruppen sowie das Frauenhaus und Kinderhäuser habe sich der Verein zur Aufgabe gemacht. Die Rechtsanwältin Rebbert-Schröder habe dazu maßgeblich beigetragen.

Anja Rebbert-Schröder wurde geehrt. Quelle: Enrico Kugler

Der Verein habe in der Coronapandemie mehr zu tun. „Gerade jetzt zeigt sich, wie wertvoll und wichtig das breite Angebotsspektrum des Vereins ist, der immer dann einspringt, wenn Menschen sich verloren fühlen“, so der Landrat in seiner kleinen Laudatio vor leeren Rängen. Der Mensch und sein soziales Umfeld würden beim Verein stets im Mittelpunkt stehen. Ihre Erfahrungen würden die Mitglieder auch an Studierende weitergeben. „So etwas 20 Jahre zu machen, ist schon eine besondere Leistung.“„Machen Sie bitte so engagiert weiter, wir brauchen Sie!“, fügte MBS-Marktdirektor Olaf Neupert noch hinzu. Anja Rebbert-Schröder erklärte, sie wolle ein Beispiel für andere sein, sich zu engagieren. „Ehrenamt ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Auch in der jetzigen Zeit.“

Im Einsatz für die Mathematik

Auch Petra Hesse und Ralf Prüter waren zu ihrer Ehrung gekommen, die beiden haben sich der Mathematikförderung verschrieben. Petra Hesse ist Lehrerin an der Werner- von Siemens-Oberschule in Gransee, Ralf Prüter unterrichtet am Hedwig-Bollhagen-Gymnasium in Velten. Sie machen die Schüler fit für Wettbewerbe wie die Mathematikolympiade. „Sie fördern aktiv mathematische Begabungen. Dabei brennen Frau Hesse und Herr Prüter für ihren Beruf und für die Mathematik. Beide engagieren sich seit vielen Jahren freiwillig und weit über das normale Maß hinaus für die Förderung mathematisch begabter Kinder und Jugendlicher in unserem Landkreis“, erklärte Landrat Ludger Weskamp.

Die Ehrungen finden separat statt Auf Vorschlag der kreisangehörigen Kommunen werden folgende Männer und Frauen ausgezeichnet: Klaus Pölitz ( Gransee), Dietmar von Prondzinsky ( Birkenwerder), Gerd Dieter Palm ( Fürstenberg/ Havel), Klaus Korpel ( Glienicke/Nordbahn), Astrid Schleusener ( Hennigsdorf), Christian Ohly ( Hohen Neuendorf), Maurice Müller ( Kremmen), Ulrike Unger ( Leegebruch), Heidi Büttner ( Liebenwalde), Rosemarie Golz (Löwenberger Land), Claus Schwartzer (Mühlenbecker Land), Gundula Klatt (Oberkrämer), Torsten Martin ( Oranienburg), Ilka-Maria Müller ( Velten) und Emil Beuth ( Zehdenick). Auf Vorschlag des Landkreises wurden Anja Rebbert-Schröder, Petra Hesse und Ralf Prüter geehrt. Sie waren dann auch die einzigen, die am Mittwoch anwesend waren. Die Preisverleihungen des Kreises finden in diesem Jahr zum 13. Mal statt und sind mit einer Ehrenurkunde und mit einem Scheck in Höhe von je 200 Euro verbunden. Die öffentliche Ehrung der durch die Städte, Gemeinden und das Amt vorgeschlagenen Preisträgerinnen und Preisträger werden coronabedingt in diesem Jahr die Vorschlaggeber selbst vornehmen. „Ein Zusammentreffen von vielen Menschen ist aktuell leider nicht zu verantworten“, bedauert der Landrat, dass er seinen Dank für die geleistete Arbeit nicht jedem Preisträger persönlich übermitteln kann.

Nicht nur Preisträger bei Kreis-, Landes- und Bundeswettbewerben brachte diese Förderung hervor, sondern auch spätere Doktoren, unter anderem der Physik und der Informatik. Petra Hesse engagiert sich darüber hinaus im Vorstand des Fördervereins des Waldhofs Zootzen, der die Arbeit im Schullandheim „ Waldhof“ fördert und unterstützt. Prüter selbst erklärte, dass er vor exakt 50 Jahren – auf den Tag genau – selbst seine erste Mathe-Olympiade absolvierte. Beide waren gerührt und dankten für die Auszeichnung.

Ulrike Unger engagiert sich für die Historie

Auch Ulrike Unger vom Leegebrucher Geschichtsverein wurde geehrt, war aber, wie die meisten, nicht anwesend. „Für mich ist das eine Wertschätzung meiner Arbeit. Seit ich 2008 nach Leegebruch gezogen bin, setze ich mich ein und finde das toll“, sagt die 75-Jährige. Sie engagiert sich für den Geschichtsverein und das Leegebruch-Journal. Zuletzt hatte sie unter anderem im September 2019 eine Broschüre über Leegebruchs neues Gemeindezentrum, das im Juni 2018 fertig geworden war, vorgestellt. Herausgekommen ist eine 60-seitige Broschüre mit vielen Bildern, von Planungsskizzen bis zu Fotos der Grundsteinlegung und der feierlichen Eröffnung.

Außerdem erstellte sie im Juni 2019 ein Faksimile eines alten Siedlungsplanes der Gemeinde, der aus dem Jahre 1930 stammt. In einem Aktenschrank in der Verwaltung hatte er die Jahrzehnte überdauert, bis Mitarbeiter beim Umzug auf die Karte stießen. Aus ihrer Sicht ist der Plan ein Glücksfall für die Ortsgeschichte. „Denn gerade die Zeit von der Gemeindewerdung bis zur Heinkelwerkssiedlung ist noch lückenhaft.“ Das alte Stück Ortsgeschichte hängt, für alle sichtbar, im Wartebereich der Gemeindeverwaltung. Und auch am alten Schmiedehammer, der vor der neuen Bibliothek thront, hatte Unger natürlich ihre Aktien. Zudem hält sie – in normalen Zeiten – viele Vorträge zu geschichtlichen Themen oder organisiert Rundgänge durch die Gemeinde.

Auch das Projekt „History Kids“, bei dem sich Kinder mit der Geschichte Leegebruchs beschäftigen, betreute Unger bis zuletzt. Daraus ist auch das Buch „Vorsicht Geschichte! Eine Zeitreise mit den History-Kids durch Leegebruch“ entstanden. „Momentan können wir nichts machen, seit einem halben Jahr rennt man gegen Windmühlenflügel“, so Ulrike Unger. Sie sehnt sich, wie viele andere auch, das Ende der Corona-Zeit herbei.

Von Marco Paetzel