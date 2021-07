Oberhavel

Seinen Sonnabend kann man wahrlich anders verbringen: Ganze fünf Stunden lang musste ein Autofahrer aus dem Barnim im Mega-Stau auf der nördlichen A10 ausharren, wie der zuständige Dienstgruppenleiter Matthias Putzalla von der Polizei informierte. Doch auch hunderte andere Autofahrer, die am Sonnabend auf der A10 in diesem Bereich unterwegs waren, mussten viel Geduld mitbringen. Am Wochenende gab es mehrere Sperrungen, die größte war die Vollsperrung zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder. Der Grund waren Brückenbauarbeiten an der Überführung über die Havel.

Auch die Autobahnauffahrt Mühlenbeck war in Richtung Kreuz Oranienburg gesperrt. Das Ergebnis war vorhersehbar: ein kilometerlanger Stau erstreckte sich am Sonnabend ab dem Vormittag über mehrere Kilometer vom Dreieck Pankow bis zur letztmöglichen Abfahrt Birkenwerder.

Brückenarbeiten waren der Grund für die Sperrung. Quelle: Robert Roeske

Im Schnitt zwei bis drei Stunden mussten die Autofahrer für diese Strecke einplanen. Angesichts von hochsommerlichen Temperaturen wurde das für viele zur Belastungsprobe. Mitarbeiter des Rettungsdienstes begannen am Sonnabendnachmittag damit, die wartenden Menschen im Stau mit Wasser zu versorgen. Am Abend entspannte sich die Lage etwas, der Stau wurde kleiner. Viel Geduld brauchten die Autofahrer trotzdem noch.

Auch zwischen Oberkrämer und Oranienburg gab es Staus

Die Verkehrslage von Google-Maps zeigte am Nachmittag zudem eine verstopfte Berliner Chaussee in Richtung Oranienburg. Ein Grund dafür war auch ein Ampelchaos auf der angeschlossenen Bundesstraße. „Die Anlage ist für die große Anzahl an Fahrzeugen einfach nicht gemacht“, hatte ein Mitarbeiter der Autobahnpolizei gegenüber der MAZ erklärt. Die Anlage sollte daher abgeschaltet und der Verkehr über die Beschilderung geregelt werden. Bis zum Abschalten der Ampel durch die Autobahnmeisterei wurde der Verkehr von Polizisten geregelt. Zu Staus kam es auch zwischen Oberkrämer und dem Kreuz Oranienburg. Dort hatte sich am Samstagvormittag ein Auffahrunfall im Baustellenbereich ereignet – der Sicherheitsabstand war zu gering. Ein weiterer leichter Unfall passierte auf diesem Abschnitt am Sonnabendnachmittag.

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens und Staubildung appellierte die Polizei an die Autofahrer, vorsichtig zu fahren, Rettungsgasse inklusive. „Wir haben Meldungen bekommen, das einige Autofahrer den Standstreifen nutzen. Das führt aber nur dazu, dass die Autobahn noch mehr verstopft“, so ein Beamter der Autobahnpolizei. Die Polizei hatte zum weiträumigen Umfahren des Autobahnabschnitts über Dörfer und Landstraßen geraten.

Die Stimmung war angespannt

Auch die Polizeiinspektion Oberhavel war am Sonnabend auf den Umgehungsstraßen im Einsatz. „Diese waren hoffnungslos verstopft“, erklärte Dienstgruppenleiter Matthias Putzalla auf MAZ-Nachfrage am Sonntag. Man habe versucht, den Verkehr zu regeln, was sich aber aufgrund der baulichen Gegebenheiten und des extrem dichten Verkehrsaufkommens als nahezu unmöglich herausgestellt habe. Die Stimmung beschrieb der Dienstgruppenleiter, der selbst am Sonnabend vor Ort war, als „angespannt“.

