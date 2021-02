Oberhavel

Und dann raste am Sonntag auch noch jemand auf einem Go-Kart über den zugefrorenen Grabowsee. „Das wurde extra mit einem Auto über einen eigentlich gesperrten Waldweg zu See gefahren“, erklärt Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montag. Sie ist sonst immer ruhig und wägt jedes Wort ab, doch bei dem, was sich am Wochenende auf den Oberhaveler Seen abspielte, ist auch Dörte Röhrs nur fassungslos. „Die Leute gehen auf das Eis und machen in Coronazeiten auch noch Selfies. Da kann man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.“

Mehrfach wurden die Beamten am Wochenende zu Seen gerufen, auf denen sich mitunter Unvernünftige tummelten. In Hennigsdorf seien gar mehr als 200 Menschen auf dem Wasser gesehen worden, erklärt Dörte Röhrs weiter. „Und bei der Eisenbahnbrücke in Lehnitz waren vier Erwachsene und ein Jugendlicher auf dem Eis“, so Röhrs. Problematisch sei neben der Gefahr, einzubrechen, vor allem auch die Tatsache, dass die Abstandsregeln in Zeiten der Coronapandemie mitunter kaum eingehalten werden könnten, wenn so viele Menschen gleichzeitig auf dem Eis unterwegs sind. Die Beamten hätten es am Wochenende aber bei Ermahnungen belassen, immerhin seien die Leute größtenteils einsichtig gewesen. „Uns ist auch nicht bekannt, dass Personen am Wochenende ins Eis eingebrochen wären“, erklärt Dörte Röhrs weiter.

Am Löschwasserteich in Marwitz war eine Menge los. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Auch Juliane Brosowsky, Sprecherin der Hennigsdorfer Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), ist alles andere als begeistert von dem, was sich am Wochenende auf Oberhavels Straßen abgespielt hat. „Das Betreten von Eisflächen ist immer gefährlich, vor allem,wenn sie nicht freigebegeben sind“, so die Sprecherin. Kommunen in Oberhavel würden das aber nicht – im Gegensatz zu Kommunen anderer Landkreise. Deshalb raten die Retter grundsätzlich davon ab, Eisflächen zu betreten. „Man weiß ja nie, wie es darunter aussieht.“ Auf stehenden Gewässern müsse die Eisdicke mindestens 15 Zentimeter dick sein, auf fließenden Gewässern 20 Zentimeter bis das Eis trage. „Aber die Dicke des Eises kann auch schwanken. Und man kann ja nicht feststellen, wie dick das Eis wirklich ist.“ Besonders gefährlich sei es natürlich, wenn man mit Fahrzeugen auf den Eisflächen unterwegs ist. „Je schwerer die Last ist, desto schneller bricht das Eis ja.“ Eine große Gefahr seinen auch Kinder, die mitunter alleine auf dem Eis unterwegs sind. „Die wissen erst recht nicht, wie sie sich im Ernstfall verhalten sollen. So ein kleiner Körper kühlt zudem auch schneller aus“, erklärt die Sprecherin.

Am Hugenower See spielte ein Mann auch Hockey. Quelle: Uwe Halling

Sollten Gewässer aber doch irgendwo freigegeben sein, so verweist sie auf die Eisregeln, die die DLRG – analog zu den Schwimmregeln – herausgegeben hat. Unter anderem sei es wichtig, bei freigegebenen Eisflächen niemals alleine auf das Eis zu gehen. „Wenn es knackt, sollte man natürlich auch das Eis sofort verlassen“, erklärt Juliane Brosowsky. Wenn es wieder wärmer wird, hat sie ernsthafte Befürchtungen, dass doch noch Menschen einbrechen könnten – angetautes Eis sei sehr gefährlich.

Von Marco Paetzel