Oberhavel: Entscheidung bei der Landratswahl vertagt – Tönnies und Busse gehen in Stichwahl

Die Entscheidung, wer neuer Landrat in Oberhavel wird, ist vertagt. Keiner der vier Kandidaten konnte bei der Wahl am Sonntag mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten: Somit steht fest – Alexander Tönnies (SPD) und Sebastian Busse (CDU) gehen in die Stichwahl, die am Sonntag, 12. Dezember, stattfindet. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,8 Prozent. Der SPD-Kandidat lag mit 39,6 Prozent deutlich vorn: „Es gibt einen klaren Trend mit knapp 40 Prozent, was mich mit Stolz und Dankbarkeit erfüllt. Ich hätte mir eine höhere Wahlbeteiligung gewünscht und deshalb wünsche ich mir, dass in 14 Tagen wenigstens alle wählen gehen, die heute wählen waren“, erklärte er bei der Wahlparty.

Benjamin Grimm, SPD-Unterbezirksvorsitzender, erklärte: „Oberhavel ist rot. Es gibt eine eindeutige Botschaft der Wählerinnen und Wähler: Sie wollen Alexander Tönnies als Landrat. Wir werden uns in den nächsten zwei Wochen bemühen, damit es zur Stichwahl auch mit dem Quorum klappt.“

Sebastian Busse (CDU) hätte sich eine höhere Wahlbeteiligung erhofft

Sebastian Busse (CDU) erreichte 26,4 Prozent und erklärte, er habe sein Etappenziel erreicht. „Aber eigentlich hatte ich gehofft, dass der Abstand zur SPD kleiner ist.“ Busse habe gehofft, mehr Wahlbeteiligung zu erreichen und so mehr Stimmen zu bekommen. Was die Stichwahl angeht, so habe er schon etwas vorbereitet. CDU-Kreischef Frank Bommert erklärte, der Bundestrend habe durchgeschlagen. „Da hatten wir nicht so die guten Karten.“

CDU-Kandidat Sebastian Busse feierte mit Frau Annekatrin, seiner Mutter Kathrin Busse-Staufenbiel und seinen Parteifreunden auf dem Kremmener Spargelhof. Er hätte sich eine höhere Wahlbeteiligung erhofft. Quelle: Robert Tiesler

„Ich bin mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden“, sagte indes Grünen-Kandidat Clemens Rostock, der mit 18,5 Prozent die drittmeisten Stimmen geholt hatte. „Wir als Grüne hätten schon ganz gerne die Stichwahl erreicht. Dennoch ist es ein gutes Ergebnis, auf dem sich aufbauen lässt.“ Die Grünen, so der 37-jährige Hennigsdorfer, seien im Süden stärker als im Norden. Da gelte es künftig anzusetzen.

Clemens Rostock (Grüne) verfolgte die Auszählung mit Frau Britta zuhause in Hennigsdorf. Quelle: privat

Auch AfD-Kandidat Vasco Piehl holte 15,5 Prozent der Stimmen und wird nicht in die Stichwahl einziehen. „Den Siegern gelten meine Glückwünsche“, gratulierte er Alexander Tönnies und Sebastian Busse. Piehl weiter: „Das Ergebnis spiegelt die Zufriedenheit der Oberhaveler mit der aktuellen Politik wieder“. Er selbst freue sich über den erkennbaren Stimmenzuwachs für seine AfD und will in zwei Wochen bei der Stichwahl wieder an die Wahlurne treten. „Von meinem Wahlrecht mache ich immer Gebrauch.“

AfD-Kandidat Vasco Piehl verbrachte den Sonntagabend zuhause. Quelle: Privat

Uwe Münchow, Kreisvorsitzender FDP Oberhavel, gratulierte Alexander Tönnies im Namen seines Kreisverbandes. Man wolle ihn, wie bei der Wahl am Sonntag, auch in der Stichwahl unterstützen.

50,1 Prozent der Stimmen wären für eine Direktwahl nötig gewesen

181 959 Wahlberechtigte waren aufgerufen, an die Wahlurnen zu treten. Ihre Stimme konnten sie in 201 Wahllokalen beziehungsweise per Briefwahl abgeben. 27 379 Briefwahlunterlagen wurden im Vorfeld abgefordert. Bei der Landratswahl 2015 hatten nur 10 734 Wählende ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Für eine Direktwahl wären 50,1 Prozent der Stimmen notwendig gewesen.

Von Marco Paetzel und Sebastian Morgner