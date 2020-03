Es gibt nun sieben Corona-Kranke im Landkreis

Oberhavel

Im Landkreis Oberhavel sind aktuell nachweislich sieben Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Der siebente und sechste positiv getestete Fall stehen in direktem Zusammenhang mit Fall Nummer 5. So gibt es aktuell zwei CIVID-19-Erkrankte in Hohen Neuendorf und je eine infizierte Person in Hennigsdorf, Liebenwalde, im Mühlenbecker Land, Oranienburg und Glienicke/Nordbahn. Insgesamt 75 Personen befinden sich aktuell im Landkreis Oberhavel in häuslicher Isolation.

Der Landkreis Oberhavel informiert über aktuelle Entwicklungen und Entscheidungen regelmäßig auf der Internetseite des Landkreises.

Von MAZonline