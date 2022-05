Oberhavel: FDP trifft sich zu Kreisparteitag

Oberhavel

Die FDP Oberhavel traf sich am Sonnabend zu ihrem diesjährigen Kreisparteitag. Kreisvorsitzender Uwe Münchow konnte dazu den neuen Landesvorsitzenden Zyon Braun sowie die Bundestagsabgeordneten Linda Teuteberg und Friedhelm Boginski begrüßen. Noch vor Beginn des Parteitages hatten die Oberhaveler Liberalen den Startschuss für Programmarbeit mit starker Mitgliederbeteiligung gegeben. Die FDP zu einer Mitmachpartei zu entwickeln, ist Münchows Ziel: „Diese Beteiligung gehört zu einer modernen, jungen Partei, die offen für neue Kräfte ist.“

Unterstützung für Daniel Langhoff

Großen Applaus bekam der Kreisvorsitzende für seine Solidaritätserklärung für Oranienburgs FDP-Fraktionsvorsitzenden Daniel Langhoff. Unter anderem sagte Münchow: „Wenn ehrenamtliche Abgeordnete wie Daniel Langhoff, die für kleines Geld Großes für ihre Stadt leisten, augenscheinlich schutzlos Klagen ausgesetzt sind, kann das nicht richtig sein. Nur in Bayern und Bremen haben Mandatsträger Anspruch auf Rechtsschutz. Nicht so in Brandenburg. Es ist traurig und enttäuschend, wie schwer sich die Stadt und ihr Bürgermeister tun, sich vor ihren Ausschussvorsitzenden zu stellen. Daher möchte ich meine Solidarität mit meinem Freund Daniel Langhoff bekunden.“

Linda Teuteberg fordert kritische Haltung

Linda Teuteberg ging hierauf ein und forderte die Liberalen auf, ihre kritische Haltung gegenüber kommunalen Gesellschaften beizubehalten. Nur selten seien kreiseigene Gesellschaften für die Bürger der günstigere Weg, so die Juristin. Friedhelm Boginski hob das starke Engagement der Oberhaveler Liberalen in den letzten Jahren hervor. Vor allem beim Thema Bildung gelte es, am Ball zu bleiben. Denn seit Jahren sei Brandenburg hier Schlusslicht.

Darauf ging Zyon Braun in seinem Grußwort ein und begrüßte die bildungspolitischen Initiative der Kreisfraktion für Leistungs- und Begabungsklassen. „Dies wollen wir im Land auch mit Blick auf die nächste Landtagswahl aufgreifen“, so Braun.

In einer Nachwahl zum Kreisvorstand wurde Maurice Wilde zum Beisitzer gewählt.

Von MAZonline