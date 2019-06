Oberhavel

In der Luft lag der Geruch von Bier und Bratwurst, auf der Bühne klampfte Singer-Songwriter Dimes Songs aus dem Leben. Ein paar Meter weiter, auf einer Bierbank zwischen all den Gästen im Hof des Bürgerhauses, lauschten Ingrid und Hans-Joachim Wiese den Versen des Hennigsdorfer Sängers, der alleine mit der Gitarre die Bühne bespielte. „Nette Leute, gute Musik und ein bisschen französisches Lebensgefühl, das mögen wir“, sagt der Oranienburger (76).

Zur Galerie In Hennigsdorf, Hohen Neuendorf, Oranienburg oder Fürstenberg/Havel spielten am Freitag bei der Fête de la Musique Bands und Einzelkünstler kostenlos für ihr Publikum. Die Veranstaltungen waren gut besucht, das Wetter stimmte, die Laune war gut.

Mit seiner Frau war er am Freitagabend aus seiner Heimatstadt zur Fête de la Musique nach Hennigsdorf gekommen, auf zwei Bühnen gab es ab 16 Uhr Musik. Es war bereits die 7. Auflage der Fête in Hennigsdorf, schon gegen 17.30 Uhr waren der Hof der Feuerwache und der Rathausplatz, wo die zweite Bühne stand, gut gefüllt. „Mit der Resonanz sind wir richtig zufrieden. Das Schöne ist, dass heute Freitag ist und wir bis 24 Uhr machen dürfen“, erklärte Organisatorin Andrea Stadtaus aus dem Hennigsdorer Rathaus.

Bands spielen ohne Gage

Sie hat keine Mühe, die Bands für die Veranstaltung zusammenzubekommen – auch wenn alle ohne Gage spielen. Andrea Stadtaus geht es darum, dass sich vor allem regionale Musiker präsentieren können. So wie die Band „Verspielt“, in der Hennigsdorfs stellvertretender Bürgermeister Martin Witt mitspielt. Songs wie „ Paradise City“, „With a little Help from my Friends“ oder „Fox on the Run“ standen auf der Setlist. „Wir sind kurzfristig für einen anderen Künstler eingesprungen“, sagt Martin Witt.

Er singt, spielt Gitarre oder Flöte, mit seiner Band tourt der 61-Jährige durch regionale Kneipen, spielt aber auch bei Geburtstagen oder Hochzeiten. Für Witt, der schon zum zweiten Mal bei der Fête mit seiner Band auf der Bühne stand, ist die Veranstaltung wichtig für die Stadt. „Das singende, klingende Städtchen gefällt den Leuten. Je mehr los ist, desto schöner ist es doch“, sagt Martin Witt. Unter anderem standen auch Candy Apple Tree, J.O.E. and the Booze Machine, die griechische Sängerin Dora Dana, Edelstern, Sacha Schwartz, Weinhardt oder Marius Dierberg und Band auf der Bühne – ein Mix aus vielen Genres.

Hohen Neuendorf war zum ersten Mal dabei

2013 war Hennigsdorf noch die einzige Stadt im Kreis, die die Fête de la Musique auf die Beine stellte, mittlerweile gibt es auch in Fürstenberg/ Havel, Oranienburg-Eden und Hohen Neuendorf das Musikfestival, das immer am 21. Juni stattfindet. In Hohen Neuendorf stieg die Fête zum ersten Mal, der Kulturkreis organisierte sie. Auf der Bühne des Café Kunst & Filterkaffee Hohen Neuendorf spielten unter anderem Koppi and Paste, Springinsfeld, der Chor Orange Voices oder die Mittelaltergruppe Rabenzauber.

Von Marco Paetzel