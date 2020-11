Oberhavel

Der Polizeiblitzer steht auch am Montag wieder an den Straßen der Region. Unter anderem ist er an der B 167 zwischen Löwenberg und Liebenwalde postiert. Doch aufgepasst! Das Gerät ist schnell ab und andernorts wieder aufgebaut. Deshalb Fuß vom Gas und Augen auf ... !

Von MAZonline