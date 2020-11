Oberhavel

Der Polizeiblitzer steht am Sonnabend an der A 10, zwischen dem Autobahndreieck Pankow und dem Autobahnkreuz Oranienburg. Am Sonntag misst er an der A 24 zwischen dem Autobahndreieck Havelland und der Anschlussstelle Fehrbellin die Geschwindigkeit.

Von MAZonline