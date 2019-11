Grüne: Reiner Merker wird Fraktionsvorsitzender

Zehdenick

Bei ihrer Klausurtagung in Zehdenick am vergangenen Sonntag hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag Oberhavel Reiner Merker einstimmig zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Der Wechsel in der Fraktionsspitze war notwendig geworden, weil der bisherige Fraktionsvorsitzende Thomas von Gizycki sein Kreistagsmandat kürzlich niedergelegt hat nachdem er in den Landtag gewählt wurde. Mit der Wahl wird Reiner Merker die Fraktion in einer gleichberechtigten Doppelspitze zusammen mit Julia Schmidt führen, die bereits seit Beginn der Wahlperiode die Rolle der Fraktionsvorsitzenden ausfüllt.

Der neue Fraktionsvorsitzende Reiner Merker führt seit Beginn der Wahlperiode den Vorsitz des Umwelt - und Landwirtschaftsausschusses im Kreistag Oberhavel und ist der umweltpolitische Sprecher der Kreistagsfraktion. „Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit und dass wir mit Reiner einen inhaltlich kompetenten und durchsetzungsstarken Abgeordneten an der Spitze unserer Fraktion haben. Wir ergänzen uns in vielen Punkten sehr gut“, gratuliert Julia Schmidt zur Wahl.

Reiner Merker ist wohnhaft in Zehdenick, im Bereich Obstbaumpflege tätig, Experte für Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutzpolitik und hat sich über die Jahre seiner verschiedenen ehrenamtlichen Tätigkeiten ein großes Netzwerk in diesem Bereich aufgebaut.

