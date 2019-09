Oberhavel

Einen Tag nach dem Stromausfall in einigen Teilen Oberhavels ( MAZ berichtete) hat sich der Energieversorger E. DIS AG zum Vorfall geäußert.

Laut Pressestelle der E. DIS AG in Fürstenwalde kam es am Mittwoch (18. September) gegen 11.30 Uhr zu mehreren Kabelfehlern im Mittelspannungsbereich in der betroffenen Region. In einem Gebiet um Nassenheide, im Kremmener Ortsteil Staffelde und im Oberkrämer Ortsteil Bärenklau kam es zu Kabelfehlern, die vermutlich auf Vorbeschädigungen zurückzuführen sind. Dies hatte eine Unterbrechung der Stromversorgung zur Folge. Durch unverzüglich eingeleitete Schaltvorgänge der E.DIS-Netzexperten konnte der Zeitraum der Versorgungsunterbrechung begrenzt werden. In den frühen Nachmittagsstunden waren alle zwischenzeitlich vom Netz getrennten Kunden wieder versorgt. Der entstandene Schaden wird bereits seit Mittwochnachmittag repariert. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Laufe des Donnerstags abgeschlossen sein.

Von MAZonline