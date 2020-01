Oberhavel/Potsdam

Insgesamt 19 Unternehmen aus Westbrandenburg wurden am Mittwoch in feierlichem Rahmen in Potsdam für ihre vorbildlichen und vielfältigen Maßnahmen bei der Berufsorientierung geehrt. Mit dabei waren auch drei Unternehmen samt der Schulen aus Oberhavel. Es sind die A bis Z Oberflächenveredelung GmbH & Co. KG aus Zehdenick in Kooperation mit der Exin-Oberschule Zehdenick; die Caritas Altenhilfe in Velten mit der Barbara-Zürner-Oberschule sowie Kraftfahrzeug-Fertigung-Landtechnik GmbH Löwenberg gemeinsam mit der Libertasschule Löwenberg.

Mit der Auszeichnung würdigen die Industrie- und Handelskammer Potsdam, die Handwerkskammer Potsdam sowie das Netzwerk Zukunft. Schule und Wirtschaft für Brandenburg e.V. Betriebe, die sich über das Praktikum hinaus an Schulen für eine praxisbezogene Berufsorientierung engagieren. Die Auszeichnungen nahmen die Staatssekretärin für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, Ines Jesse, Handwerkskammerpräsident Robert Wüst und Wolfgang Spieß, Geschäftsführer Bildung der IHK Potsdam, vor.

Die geehrten Unternehmen überzeugten durch ausdauernde Maßnahmen wie Schülerpraktika, Praxislernen, Bewerbungstrainings, Elternunterstützung oder Projektwochen. 163 Schulen waren aufgefordert, für die Prämierung Vorschläge einzureichen. Eine Jury, die aus Vertretern der Staatlichen Schulämter, der Agenturen für Arbeit, der HWK, der IHK und des Netzwerkes Zukunft. Schule und Wirtschaft für Brandenburg e.V. bestand, kürte die Preisträger.

Bildungsstaatssekretärin Ines Jesse: „Herzlichen Glückwunsch den ausgezeichneten Unternehmen! Sie machen für die Schülerinnen und Schüler in ihrer Region ganz praktisch erlebbar, was es heißt, Anlagenmechaniker, Ingenieurin oder Autobauer zu sein. Mit viel Herzblut bringen die Firmen den Jugendlichen Berufe nahe, die sie bislang vielleicht noch nicht ‚auf dem Schirm‘ hatten und zeigen ihnen berufliche Perspektiven und großartige Entwicklungsmöglichkeiten auf; zum Nutzen der Schülerinnen und Schüler, aber auch, um in der Zukunft den eigenen Fachkräftebedarf zu decken.“

Von MAZonline