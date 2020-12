Oberhavel

Rappelvolle Kirchen wie sonst üblich wird es in diesem Jahr coronabedingt nicht geben. Viele Gemeinden haben sich Alternativen überlegt, einige sagen jedoch auch die Ausweichvarianten ab.

Buberow: Ebenfalls um 14 Uhr startet in Buberow eine Andacht. Sie wird in der Kirche stattfinden. Allerdings darf nur hinein, wer sich zuvor bei Janine Karbe anmeldet – 033084/5 08 87!

Himmelpfort: Dort treffen sich die Teilnehmer der Andacht um 14.30 Uhr vor der Kirche. Pfarrer Gernot Fleischer wird dann das in diesem Jahr sehr außergewöhnliche Fest einläuten.

Gransee:In Gransee wird von 14 bis 18 Uhr der Stationengottesdienst in der St.-Marien-Kirche stattfinden. Die Kirche ist in dieser Zeit geöffnet und man kann kommen, wann man möchte. Bei zu großem Andrang muss mit Wartezeit gerechnet werden, aber niemand wird nach Hause geschickt. Der Stationengottesdienst wird auch nach den Feiertagen noch geöffnet sein. Die genauen Zeiten werden vor Ort und auch auf der Homepage des Kirchenkreises bekanntgegeben.

Ribbeck: In Ribbeck beginnt der Gottesdienst zum Heiligen Abend um 15 Uhr unter freiem Himmel. Prädikant Burkhard Voigt wird die Gäste begrüßen!

Neulögow: Prädikantin Isabel Pawletta und der Neulögower Weihnachtschor gestalten ab 15 Uhr die Andacht vor der dortigen Kirche.

Kraatz: Der Heiligabend-Gottesdienst in Kraatz findet ab 17 Uhr in der Kirche statt. Voranmeldungen bei Beate Grieben sind notwendig! Ab 17 Uhr gibt es auf dem YouTube-Kanal „heuteundmorgen“ einen Online-Gottesdienst zu sehen und am zweiten Weihnachtsfeiertag das Krippenspiel der Jungen Gemeinde Löwenberger Land.

Blumenow: Vor der Kirche in Blumenow treffen sich die Gottesdienstbesucher ab 15 Uhr zur Andacht.

Zehdenick: Zwischen 14.30 und 17.30 Uhr sind die Pforten des Gotteshauses auf dem Kirchplatz geöffnet. Für Musik ist gesorgt – draußen spielt vielleicht die Bläsergruppe.

Wegen der aktuellen Beschränkungen werden in der katholischen Maria Himmelfahrt Kirche in der Zehdenicker Friedrich-Engels-Straße zwei Gottesdienste gefeiert, einer um 15 und noch einer dann um 17 Uhr. Kirchenmusikerin Luise Wenk spielt auf der Orgel. Der Verlauf am ersten und zweiten Feiertag bleibt wie gewohnt, mit um 10 Uhr beginnenden Gottesdiensten. Krewelin und Bergsdorf: Pfarrer Andreas Domke wird um 16 Uhr an der Kirche in Krewelin und um 17 Uhr an der in Bergsdorf anzutreffen sein. Dort gibt es je eine zehnminütige Andacht, die beide im Freien stattfinden. Altlüdersdorf: Pfarrer Günther Schobert lädt zu einer Andacht ab 15.30 Uhr vor der Kirche ein.

Bredereiche: In Bredereiche wird sich Pfarrer Gernot Fleischer ab 15.30 Uhr vor der Kirche mit den Gästen der Heilig-Abend-Andacht treffen.

Mildenberg: Pfarrer Günther Schobert ist um 16 Uhr vor der Kirche in Mildenberg anzutreffen, wo er gemeinsam mit den Gästen eine Andacht zum Heiligen Abend veranstaltet.

Großwoltersdorf:Von 15 bis 18 Uhr ist die weihnachtlich geschmückte Kirche zum Gebet geöffnet. Wer möchte, darf sich das Friedenslicht von Betlehem mit nach Hause nehmen. Bitte sicherheitshalber eine eigene Kerze mitbringen. Marienthal: Die Heilig-Abend-Andacht hält hier ab 16 Uhr Prädikant Burkhard Voigt. Für diese Zusammenkunft werden Karten zur Platzierung ausgegeben!!

Zabelsdorf: Heiliger-Abend-Gottesdienst unter freiem Himmel ab 17 Uhr mit Prädikant Burkhard Voigt!

Klein-Mutz: Vor der Kirche in Klein-Mutz können sich die Gäste ab 17 Uhr unter freiem Himmel ein Krippenspiel ansehen.

Fürstenberg: Am Heiligen Abend ab 16 Uhr wird der evangelische Gottesdienst in Fürstenberg draußen vor der Kirche auf dem Marktplatz gefeiert. Alle Besucher sind verpflichtet, sich an die Corona-Regeln zu halten: mindestens eineinhalb Meter Abstand zwischen den Mitgliedern der einzelnen Haushalte halten, während des Gottesdienstes am Platz bleiben und Mund-Nasen-Bedeckung aufsetzen. Zur Vereinfachung sollte der Anwesenheitszettel aus dem Kirchenboten schon ausgefüllt mitgebracht werden. Sitzgelegenheiten sind bitte selbst mitzubringen, etwa Campingstuhl oder Rollator. Der Gottesdienst wird 30 Minuten dauern.

Badingen: Um 18 Uhr trifft sich Pfarrer Günther Schobert vor der Kirche mit den Gästen der Andacht.

Falkenthal: Kurze Andacht zu Heiligabend ab 17 Uhr vor der Kirche in Falkenthal. Treffpunkt vor der Kirche mit Hören der Weihnachtsgeschichte. Danach ab circa 17.15 Uhr. zieht bei weihnachtlicher Leierkastenmusik der Weihnachtssegen durch Falkenthal. Pfarrerin Juliane Lorasch freut auf zahlreiche Gesichter an Fenstern und Türen! Geplante Route: Breite Straße, Bergstraße, Zehdenicker Straße bis zur Gaststätte, Betonstraße, zurück zur Breite Straße und Kirche.

Großmutz: Zur Andacht in Großmutz kommen ab 18 Uhr alle Gäste vor der Kirche zusammen.

Gutengermendorf: Von 15 bis 18 ist an Heiligabend in Gutengermendorf die weihnachtlich geschmückte Kirche zum persönlichen Gebet geöffnet. Wer möchte, darf sich das Friedenslicht von Betlehem mit nach Hause nehmen. Bitte bringen Sie sicherheitshalber eine eigene Kerze mit.Im Pfarrbereich von Pfarrerin Ruth-Barbara Schlenker: Alle Christvespern am Heiligen Abend finden vor den Kirchen im Freien unter strengen Regeln und in großem Vertrauen statt. Für den Gottesdienst in der Löwenberger Kirche ist vorher eine Anmeldung im Gemeindebüro unbedingt notwendig.

Löwenberg: 14:30 Uhr vor der Kirche (mit Voranmeldung).

Teschendorf: ab 14:30 Uhr vor der Kirche.

Grüneberg:ab 16.30 Uhr vor der Kirche.

Die Kirchen in Teschendorf, Grüneberg und Löwenberg sind am Heiligen Abend bis 21 Uhr und an den weiteren Weihnachtstagen bis 18 Uhr geöffnet und laden individuellen Besuch ein.

Oberkrämer: Pfarrer Thomas Hellriegel informiert darüber, dass sämtliche Gottesdienste unter freiem Himmel stattfinden. Es gilt Maskenpflicht und das Abstandsgebot, außerdem darf diesmal nicht gesungen werden. Dafür spielt aber ein Bläserensemble und sorgt für festliche Musik. Alle Teilnehmer müssen sich in eine Liste eintragen. Bärenklau, 17.30 Uhr, vor der Kirche. Eichstädt, 16.30 Uhr vor der Kirche. Schwante, 17.30 Uhr, auf der Festwiese. Vehlefanz, 16.30 Uhr, auf dem Dorfplatz. Die Gottesdienste in Bötzow und Marwitz sind abgesagt.

