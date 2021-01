Oberhavel: Informationen der Kreisverwaltung zur Notbetreuung

Oberhavel

Gemäß der seit dem 16. Dezember 2020 geltenden Eindämmungsverordnung sowie der seit dem 19. Dezember 2020 geltenden Präzisierungen zur Eindämmungsverordnung findet ab dem 4. Januar 2021 in den Schulen kein Präsenzunterricht mehr statt. Ausgenommen davon sind Abschlussklassen und Förderschulen mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“. Ebenso ist der Hortbetrieb untersagt. Allerdings ist für Kinder der ersten bis vierten Jahrgangsstufe eine Hortbetreuung ( Notbetreuung) zu gewährleisten. Anspruch darauf haben diejenigen Kinder, deren beide Sorgeberechtigten in systemrelevanten Infrastrukturbereichen beschäftigt sind und bei denen eine sonstige Betreuung nicht organisiert werden kann sowie Kinder, bei denen eine Betreuung aus Gründen des Kindeswohls erforderlich ist. Welche Berufe als systemrelevant gelten, hat der Landkreis auf seiner Internetpräsenz dargestellt.

Veränderte Voraussetzungen für Alleinerziehende

Alleinerziehende haben – anders als im Frühjahr – nicht automatisch Anspruch auf Notbetreuung. Auch bei ihnen müssen oben genannte Kriterien zutreffen. Die Zwei-Elternteil-Regelung gilt nicht, wenn eine sorgeberechtigte Person im stationären oder ambulanten medizinischen oder pflegerischen Bereich tätig ist. Deren Kinder haben grundsätzlich einen Anspruch auf eine Notbetreuung, auch für Kinder der fünften und sechsten Jahrgangsstufe.

Landkreis informiert über das Antragsverfahren

Eltern und Schulen im Landkreis werden mit einem Schreiben vom 4. Januar 2020 über das Antragsverfahren informiert. Für alle betroffenen Eltern stellt der Landkreis Oberhavel kreisweit eine entsprechende Bescheinigung aus. Das Formular sowie die Zusatzbescheinigung für den 2. Sorgeberechtigten können ab sofort auf dieser Seite unter Dokumente abgerufen werden. Ausgefüllt und vom jeweiligen Arbeitgeber unterzeichnet sind sie per E-Mail an notbetreuung@oberhavel.de an den Landkreis Oberhavel zu senden. Es muss dabei eine E-Mailadresse angegeben sein, an welche die Bestätigung des Landkreises versandt werden kann. Es werden nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formulare bearbeitet. Für Nachfragen hat der Landkreis ab sofort eine Telefonhotline unter der Nummer 03301 601-3400 eingerichtet. Außer an den gesetzlichen Feiertagen ist diese montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr erreichbar. Fragen können auch per E-Mail an notbetreuung@oberhavel.de gerichtet werden.

