Oberhavel

In vielen Bereichen kein wirklich gutes Jahr – so fasst Torsten Fanselow in Worte, was 2020 für ihn bedeutet hat. Und der Vorsitzende des Kreisjagdverbandes Oberhavel meint damit nicht nur die Corona-Pandemie. Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Brandenburg, die Novelle des brandenburgischen Jagdgesetzes, der Forst-Jagd Konflikt und der Umgang mit dem Wolf sind für ihn und die Jägerschaft im Landkreis Ursachen, dass 2020 aus weidmännischer Sicht nicht in bester Erinnerung bleiben wird. Und das, obwohl gerade die Jagd auf Schwarzwild erfolgreich wie nie war. Auch wenn die ASP als für den Menschen ungefährliche Tierseuche durch Corona oft aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden war, den Jägern blieb sie bewusst, betont Fanselow.

Bestand bleibt auf hohem Niveau

Das wird unterstrichen durch die Zahlen des Veterinäramtes vom Landkreis Oberhavel. Rund 5100 erlegte Tiere seien dort bis Mitte November anhand der eingereichten Proben gezählt worden. Damit waren schon zu diesem Zeitpunkt 300 Sauen mehr gejagt worden als im gesamten Jahr 2019. „Die Jäger haben sich ins Zeug gelegt“, betont Fanselow. Und das trotz recht widriger Bedingungen, denn die meisten der Drückjagden konnten nicht wie gewohnt abgehalten werden. Weniger Jäger, kaum oder keine Treiber – die Corona-Regeln sorgten dafür, dass die Strecken bei den Gemeinschaftsjagden kleiner ausfielen. Das die Schwarzwildstrecke dennoch erheblich gesteigert werden konnte zeige, so Fanselow, wie engagiert die Oberhaveler Jägerschaft über das gesamte Jahr war. Manche auch mit erheblichem finanziellen Einsatz. Etliche Pächter hätten sich sogenannte Saufänge angeschafft, mit denen mehrere Wildschweine auf einmal gefangen werden können. Die kosten allerdings bis zu 4000 Euro. Doch trotz der hohen Strecke ist der Wildschweinbestand nach wie vor auf einem hohen Niveau. Die Zahl der nachgewiesenen ASP-Fälle bezifferte der Landesjagdverband Brandenburg mit Stand vom 21. Dezember 2020 mit 331, am 29. Dezember waren es laut Friedrich-Löffler-Institut schon 374. Hauptsächlich betroffen sind die Landkreise Spree-Neiße, Oder-Spree und Märkisch Oderland. Wann das erste an der Seuche erkrankte Tier in Oberhavels Revieren gefunden wird, sei nur eine Frage der Zeit, so der Vorsitzende.

Versäumnisse beim Zaunkauf?

„Und momentan sind wir dafür leider relativ schlecht aufgestellt und vorbereitet“, bedauert er. Denn die Fundstellen sind nach den geltenden Maßgaben mit einem Zaun zu sichern. Der Landkreis Oberhavel halte dafür genau null Meter vor. Mehrmals sei beim Expertentisch zum Thema – hier kamen Vertreter der Jägerschaft, der Landwirte, des Veterinäramtes und anderer im Falle eines Seuchenausbruchs betroffener Einrichtungen zusammen – darauf gedrungen worden. Aber erst seit einigen Wochen laufen die Beschaffungsversuche seitens des Landkreises. Die Erfolgsaussichten seien jedoch eher schlecht: „In Deutschland gibt es derzeit keine geeigneten Wildzäune mehr zu kaufen“, so Fanselow. Die ASP-bedingte Nachfrage übersteige die vorhandenen Produktionskapazitäten bei Weitem.

Landkreis-Sprecherin Ivonne Pelz sieht das etwas anders. So hätten „bisher nur wenige in direkter Nähe zur polnischen Grenze liegende Landkreise feste Wildzäune angeschafft (Kostenpunkt: mehrere 100.000 Euro). Ob Oberhavel zusätzlich zu den in der Anschaffung befindlichen 50 Kilometer Elektrozaun weitere 50 Kilometer festen Wildzaun prophylaktisch beschaffen wird“, werde geprüft. Zudem verweist sie auf bisher unternommene Anstrengungen im Kampf gegen die Tierseuche. Dazu würden die Beschaffung zweier Spezialfahrzeuge für die Bergung, der Kauf eines eigenen Sauenfangs und die Bestellung eines „Landkreisjägers“ sowie seit August der Probelauf zum Betrieb einer Kadaversammelstelle und die Übernahme der Entsorgungskosten für angetragenes Unfallwild, Fallwild sowie auffällig erlegte Stücken Schwarzwild auf dem Gelände des Landesbetriebes Straßenwesen in Nassenheide zählen.

Vermarktung gestaltet sich schwierig

Mit einem eher praktischen Problem bleiben die Grünröcke dennoch alleine: „Die Kühltruhen sind voll“. Niemand wolle jagen, ohne die Beute dann auch sinnvoll verwerten zu können. Durch Corona und, so vermutet Jäger Fanselow, auch durch reichlich Verunsicherung bei den Abnehmern gestalte sich die Vermarktung der erlegten Wildschweine schwierig. Sicher sei, dass die ASP-Erreger für den Menschen keine Gefahr darstellen und davon befallene Stücke nicht veräußert werden. Auch um die Motivation der Jägerschaft weiter hoch zu halten, hat der Landkreis kürzlich angekündigt, die Kosten für die ohnehin verpflichtende Untersuchung auf Trichinenbefall – kleine Muskelparasiten – auch 2021 wieder zu übernehmen. Damit sei abgesichert, dass nur Fleisch von Wildtieren in 1a-Qualität abgegeben wird.

Für 2021 plant der Kreisjagdverband „normal“, so Fanselow. Die Mitgliederversammlung und das mit dem Kreisanglerverband seit Jahren ausgerichtete Kinderferienlager im Sommer würden wie gewohnt vorbereitet. Beide wurden 2020 aus bekannten Gründen abgesagt. Auch den Werdegang von „Askari“ werde man weiter begleiten. Der Name gehört einem Wespenbussard, der im vom Wald-Jagd-Naturerlebnis e.V. betriebenen Waldhaus Potsdam lebt. Der Verein, der sich vor allem mit der Falknerei befasst und viele unterschiedliche Greifvögel betreut, hatte durch den Veranstaltungsausfall 2020 so gut wie keine Einnahmen, aber laufende Kosten zu stemmen. Der KJV Oberhavel hingegen hatte aus den gleichen Gründen kaum Kosten, aber Einnahmen. „Also haben wir für ein Jahr die Patenschaft für den Vogel, der verletzt gefunden und dort aufgepäppelt wurde, übernommen“, so Fanselow.

Von Björn Bethe