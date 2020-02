Kein Extra-Geld für Hilfeempfänger zu Weihnachten

Oberhavel

Auch 2020 werden Kinder und Jugendliche, deren Eltern Leistungsempfänger sind, keine Weihnachtsgeldzuwendung erhalten. Einen diesbezüglichen Antrag der Linken hat der Kreistag in der zweiten Fortsetzung seiner Sitzung vom 4. Dezember 2019 am abgelehnt. Da das Weihnachtsgeschenk für 2019 ohnehin verdorben war, weil das Sitzungspensum nicht rechtzeitig geschafft wurde, hatten die Linken einen Änderungsantrag gestellt, laut dem die Kreisverwaltung ein Verfahren zur rechtssicheren Umsetzung der Weihnachtsgeldzahlung wenigstens ab 2020 ausarbeiten soll. Auch dies wurde mit klarer Mehrheit abgelehnt.

Begründet haben das die Fraktionen unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass derartige Zahlungen ohnehin auf das Gesamteinkommen angerechnet würden und somit gar kein Vorteil für die betroffenen Familien entstehen würde. Der Antrag trage weder dazu bei, Kinderarmut zu bekämpfen noch Chancengleichheit herzustellen, stellte Andrea Suhr ( SPD) fest, und mache somit weder rechtlich noch politisch Sinn.

Beim Antrag der Fraktion FDP/Piraten zur Schülerbeförderung und zu Zuschüssen für die Schülerfahrtkosten entschieden sich die Kreistagsmitglieder mit deutlicher Mehrheit dafür, das komplexe Thema auf Antrag der SPD zur weiteren Diskussion in den Fachausschuss zu verweisen. Diese Empfehlung hatte zuvor auch Landrat Ludger Weskamp ( SPD) gegeben. Er hatte zuvor ausgeführt, dass es aus seiner Sicht eine ganz andere Lösung gibt, um die Beförderungskosten gerechter zu gestalten. Denn die Fahrtkosten für Auszubildende und Studenten seien auf 350 bis maximal 395 Euro pro Jahr begrenzt. „Warum ist das für Schüler nicht möglich?“, fragte Weskamp.

Uwe Münchow hatte den Änderungsantrag seiner Fraktion damit begründet, dass die aktuelle Schülerbeförderungssatzung „große Ungerechtigkeiten enthält“. Als Beispiel führte er jene 250 Kinder und Jugendlichen an, die in einem brandenburgischen Nachbarlandkreis ihrer Schulpflicht nachkommen. Das bedeute eine „enorme finanzielle Mehrbelastung für diese Eltern“, so Münchow. Deshalb ziele der Antrag auf eine Gleichbehandlung ab.

Landrat Weskamp hatte die finanzielle Auswirkung der anvisierten Änderungen mit rund 620 000 Euro beziffert. Rund drei Millionen Euro bringe der Landkreis aktuell für die Schülerbeförderung auf.

Von Helge Teichel