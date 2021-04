Oberhavel: Kreis-FDP mit mehr Frauen im neuem Vorstand

Oranienburg

Uwe Münchow bleibt Kreisvorsitzender von Oberhavels Liberalen. Münchow, der auch die FDP/Piraten-Fraktion im Kreistag führt, wurde am Sonnabend auf dem Kreisparteitag im Oranienwerk von Oranienburg einstimmig wiedergewählt.

Positive Bilanz gezogen

In seinem Rechenschaftsbericht zog der Kreisvorsitzende eine positive Bilanz: Stabile Mitgliederzahlen, stärkere Präsenz im Kreis und den Gemeinden, dazu viele junge, aktive Mitglieder. FDP-Landesgeneralsekretärin Anja Schwinghoff und FDP-Bundestagskandidat Friedhelm Boginski (Eberswalde), die als Gast geladen waren, betonten in ihren Grußworten die warmherzige Atmosphäre im Kreisverband Oberhavel.

Für engere Zusammenarbeit

Dass dies in früheren Jahren nicht immer so war, machten mehrere Redner deutlich. Uwe Münchow ging in seiner Rede hierauf ein: „Lasst uns gemeinsam, miteinander und im Team die nächsten Jahre angehen.“ Ortsverbände und Kreispartei sollten künftig noch enger miteinander arbeiten. Das gelte auch für die Abgeordneten in Gemeinden und Kreis. Auch mit Blick auf die Bundestagswahl fand Münchow deutliche Worte: „Ein gutes Ergebnis für die FDP bedeutet die Eintrittskarte in eine künftige Bundesregierung. Hierfür lohnt es sich aufzustehen, zu kämpfen, zu plakatieren und mit den Menschen zu sprechen.“

Der neue Vorstand

Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden die Mühlenbecker Ortsvorsitzende Inka Müller-Winkelmann sowie Veltens Stadtverordneter Ole Gawande gewählt. Schatzmeister bleibt Sylvio Härder. Komplettiert wird der Kreisvorstand vom Kreistagsabgeordneten Ralf Krenke, Lukas Preuss, David Riewe, Waltraud Rudolph-Zejewski und dem Direktkandidaten in Wahlkreis 58, Ralf Tiedemann. Stephan Mattern und Robert Seibold amtieren als Rechnungsprüfer.

Frauenanteil erhöht

„Im neuen Vorstand sind zwei engagierte Frauen sowie etliche junge Mitglieder vertreten. Ein guter Altersquerschnitt aus Lebenserfahrung, jugendlicher Neugier und politischer Aktivität“, konstatierte Münchow. Mit der Wahl setzten die Mitglieder die erst im Dezember beschlossene Zielvereinbarung, den Frauenanteil im Kreisverband zu erhöhen, direkt um. Hierfür hatte Münchow schon zuvor geworben: „Arbeiten wir daran, dass Oberhavel künftig mehr Frauen in den Gremien hat.“

Uwe Münchow dankte den Vorstandsmitgliedern Daniel Langhoff, Hans-Günter Oberlack, Jürgen Jäger sowie Marcel Napirala für ihre langjährige Arbeit im Kreisvorstand. Sie traten auf eigenen Wunsch nicht mehr an, bleiben in ihren Ortsverbänden aber aktiv. Alle vier wurden mit viel Applaus und kleinen Geschenken verabschiedet.

