Oberhavel: Kreiselternrat fordert mehr Tempo für sichere Schulen durch PCR-Lollitests

Oranienburg

Derzeit verbreitet sich die Corona-Pandemie in Brandenburg unkontrolliert. Die Kontaktnachverfolgung erfolgt wegen der Überlastung der Gesundheitsämter nur noch für hoch betagte Menschen. Kinder im Alter unter 12 Jahren sind derzeit nur sehr selten durch eine Impfung vor einer Infektion geschützt. Der Elternrat des Landkreises Oberhavel schlägt daher Alarm und fordert klare Maßnahmen.

Eltern beklagen schlechte Ausgangslage

„Als Eltern dieser Kinder an Grund- und Förderschulen müssen wir uns derzeit zwischen zwei schlechten Möglichkeiten entscheiden: Das Kind daheim beschulen, um das Infektionsrisiko zu senken. Dabei verlieren insbesondere Kinder unter 12 Jahren an den Grund- und Förderschulen ihre sozialen Kontakte, den gewohnten Alltag, die Chance auf guten Unterricht vor Ort durch echte Profis und die Eltern können nicht arbeiten. Oder Möglicht zwei beinhaltet: Das Kind in eine unsicher geöffnete Schule bringen. Dabei riskiert man Infektionen, ggf. eine schwere Erkrankung, long-Covid und bringt gefährdeten Personen im eigenen Haushalt in Gefahr. Davor haben viele Eltern Angst“, so Vorstandsmitglied Alexander Krupp.

Elternrat fordert PCR-Lollitests

Diese Situation ist für viele Eltern laut Elternrat belastend und lässt sich mit sicheren Öffnungskonzepten verhindern. „Andere Bundesländer zeigen, wie das geht und nutzen bereits seit Monaten PCR-Lollitests. Damit werden Infektionen frühzeitig erkannt. Ansteckungen in der Schule sind dann sehr selten. Die Schulen bleiben damit nicht nur geöffnet, sondern werden auch wieder zu sicheren Orten für unsere Kinder und deren Lehrerinnen und Lehrer“, so die Forderung des Elternrates. Ministerin Britta Ernst hat Modellprojekte für PCR-Lollitests am 12. August angekündigt. Man hoffe nun, dass diese noch vor Weihnachten beginnen können. „Aus unserer Sicht verkennt die Ministerin Ernst die Dringlichkeit der Situation. Kürzlich sagte sie im Bildungsausschuss des Landtags: „Es kann ja sein, dass es noch eine nicht so starke 5. Welle gibt, mit nicht so hohen Inzidenzen, wo wir dann wissen, ob auch PCR-Pooltests geeignet sind, im Bildungsbereich vielleicht eingesetzt zu werden und wir sind gespannt auf die Ergebnisse“, so Alexander Krupp weiter.

Verfügbarkeit von bis zu den Winterferien gewährleistet sein

Die Expertengremien gehen davon aus, dass die aktuelle vierte Welle noch bis in den Frühsommer 2022 andauern wird. Aus der Sicht des Elternrates ist es nicht akzeptabel, dass effektive Schutzkonzepte für einen sicheren Bildungsbetrieb so lange verzögert werden. PCR-Lollitests werden in anderen Flächenländern bereits erfolgreich eingesetzt. Aus unserer Sicht sind Modellprojekte daher entbehrlich und kosten wertvolle Zeit. Wir fordern daher: Flächendeckende Angebote von PCR-Lollitests für alle Grund- und Förderschulen und mehr Tempo in der Vorbereitung. Verfügbarkeit zum Schulbeginn nach den Weihnachtsferien am 3. Januar, spätestens jedoch nach den Winterferien am 7. Februar 2022“, so Krupp abschließend.

Von MAZonline