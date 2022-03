Oberhavel: Kreiselternrat ist mit neuem Schulentwicklungsplan unzufrieden

Oberhavel

Der Kreiselternrat bezeichnet den aktuellen Schulentwicklungsplan für Oberhavel als ungenügend. Die Kreisverwaltung übergehe die Wünsche der Eltern, heißt es in einem aktuellen Schreiben. Der Bildungsausschuss des Kreistags wird den Plan am 9. Mai in seiner Sitzung behandeln. Der Kreiselternrat hat konkrete Forderungen, die in das für die kommenden fünf Jahre geltende Papier unbedingt mit eingearbeitet werden müssten.

Zunächst gehe es darum, den Zuzug zu berücksichtigen und die Schulen groß genug zu planen: „In den letzten Jahren plante der Landkreis mit zu geringen Schülerzahlen. In der Folge wurden Gebäude zu klein ausgelegt und es fehlten Klassenräume. Viele Schüler konnten dadurch nicht an wohnortnahen Schulen aufgenommen werden“, lautet eine Kritik des Kreiselternrates. Deshalb fordert er die Berücksichtigung der Geburtenraten, die Einbeziehung des Baugeschehens im Landkreis und des Zuzugs von Schülern aus Berlin und anderen Landkreisen. Damit sollen endlich ausreichend Kapazitäten in Oberhavel entstehen.

Kurze Wege zu den Schulen

Dem Kreiselternrat fehlt auch eine gewisse Transparenz bei der Investitionsplanung. Es reiche nicht, dass der Landkreis im Vorwort der Schulentwicklungsplanung auf „beträchtliche Mittel“ hinweist, die im Haushalt eingestellt werden sollen. Es fehle jedoch komplett die Maßnahmenplanung: „Welche Projekte sind geplant? Für welche Maßnahmen werden Gelder eingesetzt? Wir fordern, dass die Maßnahmenplanung im Schulentwicklungsplan transparent, nachvollziehbar und vollständig dargestellt wird.“

Aus Sicht der Elternschaft seien auch kurze Schulwege zu öffentlichen Schulen wichtig –getreu dem Motto „Kurze Beine, kurzes Wege“. „Wir fordern dezentrale, öffentliche und wohnortnahe Schulen“, scheibt der Kreiselternrat. Die Schulstandorte seien bisher nach der „juristischen Zumutbarkeit“ der Schulwege geplant worden. Je nach Alter gilt beispielsweise ein täglicher Schulweg von 1,5 bis 3 Stunden als zumutbar. „Das ist einfach zu lang für unsere Kinder! Wir fordern eine Planung für möglichst kurze Schulwege für möglichst viele Schülerinnen und Schüler mit mehr kleineren Schulen und einem besseren Nahverkehrskonzept. Der Schulweg soll für unsere Kinder nicht gerade noch „zumutbar“ sein, sondern ganz einfach eines, nämlich: kurz!“

Planung muss vorausschauender werden

Zudem fordert der Kreiselternrat größere Unterrichtsräume in ausreichender Anzahl – also auch Fach- und Differenzierungsräume für moderne Unterrichtsformen, wie Differenzierungsunterricht, Fachräume, Projektunterricht und weitere Angebote wie Aula oder Theater.

Die regelmäßige Überbelegung der Schulen durch die jährliche Erhöhung der Zügigkeiten der Schulen muss enden. „Wir fordern dazu eine vorausschauende Planung und Umsetzung von Neubauten und Erweiterungen.“

Von MAZonline