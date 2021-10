Oberhavel-Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“: Das ist der Sieger 

Oberhavel

Der Sieger kommt aus dem hohen Norden des Landkreises: Beim diesjährigen Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ kam Menz auf den 1. Platz. Im Wettbewerb setzte sich der Ortsteil der Gemeinde Stechlin im Amt Gransee gegen den Zehdenicker Ortsteil Zabelsdorf sowie den Kremmener Ortsteil Staffelde durch. Darüber informiert der Landkreis Oberhavel.

Jury erkundete drei Dörfer in Oberhavel

Die Entscheidung war den sieben Jurymitgliedern nicht leichtgefallen. Am 26. und 27. Oktober hatten sie die drei Bewerber besucht und dabei in allen Dörfern ein hohes Interesse sowie Engagement der Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an dem Wettbewerb erlebt. Jeweils circa zehn Mitglieder der drei Dorfgemeinschaften fanden sich zusammen und präsentierten ihren Ort. Auch die Vereine und Gruppen der Ortsteile wurden vorgestellt.

In Menz lernen schon die Jungen, genau auf die Natur zu schauen. Quelle: frei

„Die Jury war beeindruckt davon, mit welchem enormen ehrenamtlichen Engagement Veranstaltungen und Höhepunkte vorbereitet und durchführt werden und wie das tägliche Leben in den Dörfern funktioniert. Wir möchten uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die tolle Vorbereitung der Begehungen bedanken“, so der für Landwirtschaft und Tourismus zuständige Dezernent, Egmont Hamelow.

Menz ist beliebter Ausflugs- und Wohnort

Rund 550 Einwohnerinnen und Einwohner zählt die Siegergemeinde Menz. Vieles wurde in den vergangenen Jahren erneuert. Der Ausbau der Regionalwerkstatt und des Naturparkhauses, die Gestaltung des Friedensplatzes oder auch der Kitaneubau haben die Lebensqualität im Ort deutlich aufgewertet. Die gute Anbindung an die B96 und die RE5-Strecke nutzen viele Pendler. Mehrere kleine und mittlere Unternehmen sind in Menz angesiedelt und bieten 60 Arbeitsplätze. „Menz ist ein sehr beliebter Ausflugs- und Urlaubsort. Obwohl es vielfältige Angebote durch unternehmerisches Engagement gibt – etwa eine Ferienhaussiedlung, einen Campingplatz und ausgebaute Höfe mit Ferienwohnungen und Gästezimmern – wird auf den sanften Tourismus gesetzt. Über die Landesgrenzen hinaus ist das dreitägige Waldfest bekannt“, sagte die Juryvorsitzende Elfi Fischer vom Fachdienst Landwirtschaft und Naturschutz.

Vom Menzer Schul- und Kitastandort begeistert

Begeistert zeigte sich die Jury vom sanierten und teils neugebauten Schul- und Kitastandort. Diese Art der frühzeitigen Zusammenführung der Kinder aller Altersklassen ist ein Zukunftsmodell – hier werden die Kinder auch schon früh mit dem Natur- und Umweltschutz vertraut gemacht. „Die Menzer leben verantwortungsvoll inmitten von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten. Die Region profitiert von den Institutionen, die sich zu Gunsten des Natur- und Umweltschutzes in den vergangenen Jahren etabliert haben. Die Menzer sind sich ihrer Verantwortung bewusst und die Jury ist sich sicher, dass der kleine Ort Oberhavel beim Landeswettbewerb im kommenden Jahr in herausragender Weise vertreten wird“, sagte Fischer.

Zabelsdorf und Staffelde auf Platz 2

Zabelsdorf und Staffelde teilen sich in diesem Jahr den zweiten Platz. „Beide Orte sind von ihrer Geschichte, ihrer dörflichen Struktur und den aktuellen Gegebenheiten kaum zu vergleichen. Doch das Bemühen, das dörfliche Zusammenleben jeden Tag neu zu gestalten und innerhalb der Dorfgemeinschaft eine Zukunftsperspektive zu entwickeln, haben beide Dörfer gleichermaßen gut vermittelt“, so die Jury.

Zabelsdorf: Die Kirche wird saniert. Quelle: Uwe Halling

Zabelsdorf mit seinen rund 250 Einwohnerinnen und Einwohnern ist ländlich geprägt und versteht sich als Tor zur Tonstichlandschaft. Es bietet den Einheimischen und den Durchreisenden auf dem Radfernweg Berlin-Kopenhagen in der „Bücher-Waage“ einen Treffpunkt zum Lesen und Informieren. Auch die neuen Hinweistafeln entlang des Radfernweges und an den Sehenswürdigkeiten des Ortes, beispielsweise der frisch sanierten Dorfkirche, wurden von der Jury wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Das Drescherfest in Staffelde ist über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Quelle: Jeannette Hix

Staffelde mit seinen rund 500 Einwohnerinnen und Einwohnern dagegen wächst stetig – nicht zuletzt durch die verkehrstechnisch gute Anbindung an die nahe gelegene Autobahn ist das neue Wohngebiet fast belegt. In Staffelde sind 20 gewerbetreibende Betriebe ansässig, darunter Reiterhöfe mit jahrzehntelanger Familientradition. Auch in Staffelde leben der Zusammenhalt und das Miteinander. Das traditionelle Drescherfest ist über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt.

Dörfer im Wandel der Zeit

Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft„ würdigt insbesondere den Umgang der Dörfer mit ihren individuellen Ausgangsbedingungen und kulturellen Traditionen im Hinblick auf den strukturellen, demografischen und gesellschaftlichen Wandel.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dazu zählen Aktivitäten der ländlichen Wirtschaft, die soziale und kulturelle Integration von Jung und Alt, Angebote zur Sicherung der Lebensqualität sowie Leistungen in den Bereichen Dorferneuerung und Dorfentwicklung.

10.000 Euro Preisgeld wird verteilt

Den 10. Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hatte 2017 Großmutz in der Gemeinde Löwenberger Land gewonnen. Der Landkreis hat insgesamt 10.000 Euro für den Kreiswettbewerb ausgelobt. Das Siegerdorf Menz erhält 5.000 Euro, die Zweitplatzierten jeweils 2.500 Euro. Im kommenden Jahr vertritt Menz den Landkreis Oberhavel beim gleichnamigen Landeswettbewerb. Der Landessieger 2022 nimmt dann am Bundeswettbewerb teil.

Von MAZonline