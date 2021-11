Oberhavel: Linke unterstützt Clemens Rostock (Die Grünen) bei der Landratswahl

Oberhavel

Mit deutlicher Mehrheit haben sich die Linken in Oberhavel in ihrer Mitgliederversammlung am Wochenende für die Unterstützung des grünen Landratskandidaten Clemens Rostock entschieden. Das teilte die Partei am Mittwoch mit. Den Linken gehe es dabei laut eigener Aussage um die Menschen hier in Oberhavel.

Ihre Kritik an der aktuellen Politik im Landkreis: Der Landkreis bremse und verhindere egal ob es um Anträge auf Sozialleistungen, die Zulassung des eigenen Autos, das Eröffnen eines Suppenladens oder Räume für die Jugend geht. Das Angebot an Bussen sei das schlechteste in ganz Brandenburg, obwohl Eltern von Schulkindern ordentlich zur Kasse gebeten würden. Trotzdem sei der ÖPNV kaum mehr als ein Schülerverkehr mit Zustiegsmöglichkeit.

Die Linke wäre lieber mit eigenem Kandidaten präsent

„Nach vielen Jahren des sturen Verwaltens der Missstände bietet sich mit der Kandidatur von Clemens Rostock die Gelegenheit für Veränderung. Wir stimmen nicht in allen Dingen überein, aber mit Clemens Rostock verbinden wir ein Engagement für eine Kreisverwaltung, die die Rechte und Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stellt.“ stellt der linke Kreisvorsitzende Enrico Geißler klar.

„Natürlich wären wir lieber mit einem eigenen Kandidaten präsent. Dass unser Kandidat aus persönlichen Gründen zurückziehen musste, heißt aber nicht, dass wir den Landkreis den Bremsern überlassen wollen.“ Bei aller Kritik an der grünen Politik im Land und dem sorgenvollen Blick auf die zu befürchtende Politik der Ampel im Bund gelte es daher hier vor Ort zusammen zu arbeiten, um das Leben der Menschen besser zu machen, ergänzt Geißler.

Landkreis verschlafe ökologische Herausforderung

Clemens Rostock zeigte sich erfreut über die Unterstützung: „Das Verhältnis zwischen Bündnis 90/Die Grünen und den Linken ist nicht immer einfach. In Oberhavel eint uns aber das Streben nach einer Kreispolitik, die den Menschen den Alltag erleichtert. Da freue ich mich, wenn wir trotz Differenzen gemeinsam an einem Strang ziehen.“ Das gäbe noch mal Schwung für die letzten Wahlkampfwochen. Die Unterstützung der Linken unterstreiche auch die Rückmeldungen, die er im Wahlkampf erhalte.

„Der Kreis verschläft die ökologischen Herausforderungen, zeigt sich sozial völlig unengagiert und lässt die Bürgerinnen und Bürger bei fast allen Entscheidungen außen vor. Wir müssen endlich raus aus der Verwaltungslogik und brauchen eine an den Menschen orientierte Politik im Kreis.“ ergänzt Rostock. In seinem bisherigen Wahlkampf hatte er immer betont, dass er Brücken bauen und eine neue Gesprächskultur in der Kreispolitik etablieren will. Mit der Unterstützung der Linken hat er jetzt bewiesen, dass er das auch praktisch kann. Und er ist damit noch nicht am Ende: „Ich stehe für weitere Gespräche über den nötigen Neustart in der Kreisverwaltung bereit. Eine Zusammenarbeit mit AfD und NPD schließe ich dabei natürlich kategorisch aus!“ so Rostock.

