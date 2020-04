Oberhavel

Trotz Corona-Krise Kontakt halten und für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein, das ist dem Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann wichtig. Weil persönliche Sprechstunden und auch politische Stammtische vorerst jedoch nicht stattfinden können, bietet der Abgeordnete am Mittwoch, 15. April, von 17 bis 18 Uhr eine Online-Sprechstunde auf der Social-Media-Plattform Facebook an. Daneben haben Bürgerinnen und Bürger wie gewohnt weiterhin die Möglichkeit, sich mit ihren Anliegen per Telefon oder E-Mail an ihn zu wenden. Auch der vor kurzem am Bürgerbüro angebrachte „Bewegungsmelder“-Briefkasten kann genutzt werden, um Anliegen, Wünsche und Anregungen zu übermitteln.

„Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Das öffentliche Leben ist im Moment stark eingeschränkt. Mit meiner Online-Sprechstunde möchte ich ein zusätzliches Angebot für den Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern schaffen. Die Corona-Krise hat Auswirkungen auf Jobs, Familien, Freizeit und andere Lebensbereiche. Mich interessiert sehr, wie die Menschen persönlich mit der Situation umgehen. Welche Strategien haben sie Zuhause oder mit der Familie entwickelt, um diese Ausnahmesituation zu meistern? Was läuft gut und wo hakt es? Über ein Feedback dazu und einen regen Austausch zu verschiedenen Themen würde ich mich freuen.“

Von MAZonline