Oberhavel

Die MAZ stellt den Landtagskandidaten des Wahlkreises 7 bis zum Ende der Woche täglich eine Frage per WhatsApp. Einzig Jürgen Kurth ( BVB/ Freie Wähler) weilt im Urlaub und kann nicht teilnehmen. Seine Antworten werden am Sonntag in der MAZ mit allen anderen Antworten der restlichen Kandidaten abgedruckt. Die Frage am Montag: Welches sind die wichtigsten drei Ziele, die Sie mit Blick auf Ihren Wahlkreis erreichen wollen?

Andreas Noack ( SPD): Nahverkehr hat für mich Priorität, ob ein verbindlicher Termin für die S-Bahn nach Velten mit Haltepunkt in Hennigsdorf-Nord oder zusätzliche Halts der RE 5 in Löwenberg. Ich möchte die verstärkte Förderung für den Neubau von bezahlbarem Wohnraum durch kommunale Gesellschaften und Genossenschaften. Die Beitragsfreiheit des letzten KITA Jahres war der Anfang – hier muss nachgelegt werden bis zur grundsätzlichen Beitragsfreiheit für jedes Kind.

Frank Bommert ( CDU): Meine drei wichtigsten Ziele für meinen Wahlkreis: Infrastruktur – die Durchbindung und bessere Taktung des RE 6 direkt nach Berlin, Ausbau des Funknetzes, Radwegeausbau zu den Schulstandorten, Ausbau der Wasserstraße Ruppiner Kanal, Kommunen mehr Selbstverwaltung bei Ausbau Ihrer Wohngebiete (Kappung des LEP mit Berlin). Wirtschaft – den Wirtschaftsstandort Hennigsdorf durch den Ausbau der Biotechnologie stärken, Genehmigungsverfahren für Neuansiedlung beschleunigen. Bildung – Sicherung und Ausbau der vorhandenen Schulstandorte, Ausfallzeiten an Schulen müssen wegfallen, Schule und Wirtschaft zusammenbringen, um den Fachkräftemangel in OHV vorzubeugen.

Clemens Rostock (Grüne): Wir Bündnisgrüne möchten Brandenburg „fair-wandeln“: ökologisch, sozial, weltoffen. Ich möchte dass das Land deutlich mehr Züge bestellt und die Schieneninfrastruktur zwischen Hennigsdorf und Neuruppin (sowie Hennigsdorf und Gesundbrunnen) ausbaut. Ferner möchte ich die Kinderarmut zurückdrängen und ein warmes Mittag und die Mitgliedschaft in einem Verein für jedes Kind ermöglichen. Schließlich möchte ich die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger ausbauen und vereinfachen.

Marco Pavlik (Linke): Ich kämpfe erstens für einen guten ÖPNV. Dazu zählen zuverlässige und in hoher Taktdichte fahrende Busse in den Gemeinden und Städten und untereinander. Auch am späten Abend und am Wochenende sowie ein zuverlässiger Bahnverkehr auf der RE 6 / RB 55 im Halbstundentakt und bis in die Nacht und die S-Bahn nach Velten. Zweitens, dass Grundschüler ein kostenloses, gesundes Mittag in einer wohnortnahen Schule erhalten und drittens jeder zu bezahlbarer Miete angemessen wohnen kann.

Ole Gawande ( FDP): Mein Herzensthema ist der Verkehr. Ich möchte, dass die Instandhaltung der Straßen in Oberhavel vom Land nicht mehr vernachlässigt wird. Die Landesstraßen sind in einem desolaten Zustand, eine gut ausgebaute Infrastruktur ist aber in Brandenburg unabdingbar. Des Weiteren muss die Anbindung an den ÖPNV gestärkt werden, die S-Bahn muss bis Velten fahren (eine Erweiterung bis nach Kremmen sollte langfristig geplant werden). Die Zusammenarbeit zwischen den Kreisen, um eine Infrastruktur nicht nur Richtung, sondern auch um Berlin zu gewährleisten muss besser werden.

Dietmar Buchberger ( AfD): 1. Sicherheit auf unseren Bahnhöfen, um sie herum und in den Verkehrsmitteln.

2. Entlastung der Anwohner bei gleichzeitiger Erleichterung für die Autofahrer durch Umgehungsstraßen.

3. Will ich möglichst vielen Brandenburger Familien ermöglichen, in den eigenen vier Wänden zu leben: Ausweitung der Landeswohnbauförderung, Übernahme von Landesbürgschaften und Einführung eines Landesbaukindergeldes.

Von Marco Paetzel