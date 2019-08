Oberhavel

Die MAZ stellt den Landtagskandidaten des Wahlkreises 7 bis zum Ende der Woche täglich eine Frage per WhatsApp. Einzig Jürgen Kurth ( BVB/ Freie Wähler) weilt im Urlaub und kann nicht teilnehmen. Seine Antworten werden am Sonntag in der MAZ mit allen anderen Antworten der restlichen Kandidaten abgedruckt. Die Frage am Mittwoch: Die S-Bahn hat für Velten Priorität, auch Unternehmen in den Gewerbegebieten fordern sie vehement, um zu wachsen. Wie wollen Sie einen raschen S-Bahn-Anschluss unterstützen?

Andreas Noack ( SPD): Die S-Bahn-Verbindung ist im Landesnahverkehrsplan aufgenommen. Schon dafür habe ich viele Jahre gekämpft. Die Planung der Strecke muss aus der Gesamtplanung der S 25 bis Teltow vorfristig heraus gelöst werden, um eine zügige Umsetzung zu ermöglichen. Für ein beschleunigtes Planungsverfahren setze ich mich ein. Wir möchten nicht noch 10 Jahre auf die S-Bahn warten müssen.

Frank Bommert ( CDU): Die S-Bahn aber auch der RE6 sind für Velten und auch die anderen Städte und Gemeinden an der Strecke immens wichtig, deshalb müssen beide Projekte auch wegen der Streckenführung gleichzeitig durchgeführt werden. Ich war deshalb schon bei der DB und werde weiter dort vorstellig und im Ministerium dafür kämpfen, dass die Planung dringend umgesetzt wird.

Clemens Rostock (Grüne): Als verkehrspolitischer Sprecher werde ich dafür sorgen, dass die Kosten-Nutzen-Analyse der Stadt Velten bei der Planung berücksichtigt wird. Dann muss man den unproblematischen Abschnitt zwischen Hennigsdorf und Velten losgelöst vom Rest planen, wo es noch mehr Probleme gibt. Insgesamt gilt es den Schwung grüner Verkehrspolitik in Berlin mit Mobilitätsgesetz und Ausbau des ÖPNV endlich auch auf Brandenburg zu übertragen.

Marco Pavlik (Linke): Ich sorge dafür, dass für eine schnelle Wiederinbetriebnahme die nötigen Mittel bei Koalitionsgesprächen vereinbart werden. Die Gleise sind da, für einen anfänglichen 20min Takt ab 2020/21 braucht es nur eine eingleisige Verlängerung des Stromanschlusses und überschaubarer Arbeiten. Die S25 würde statt 20min in Hennigsdorf zu stehen, ca 14 min in Velten stehen. Die Zweigleisigkeit für einen 10-Minuten-Takt kann dann parallel erfolgen.

Ole Gawande ( FDP): Ein Thema unterstützen zu müssen, was eigentlich seit über 20 Jahren kein Thema mehr sein sollte, ist traurig. Bürgerinnen und Bürger sind vor der Jahrtausendwende (und auch danach) nach Velten gezogen, weil sie das Versprechen, der Anschluss an das Berliner S-Bahnnetz würde kommen, glaubten. Ich werde mich im Land dafür einsetzen, dass dieses Versprechen endlich gehalten wird. Dafür bedarf es aber einem kompletten Politikwechsel, da ein solches Vorhaben von einer neuen Landesregierung umgesetzt werden muss. Und zwar jetzt.

Dietmar Buchberger ( AfD): Selbstverständlich muss die S-Bahn möglichst schnell nach Velten. Das darf aber für die Bahn kein Grund sein, sich woanders zurückzuziehen. Wichtig ist zum Beispiel, dass Hennigsdorf die Regionalbahn behält.

Von Marco Paetzel