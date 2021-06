Oberhavel: MAZ-Tipp-Spiel zur Fußball-Europameisterschaft – werden Sie Tipp-König

Oberhavel

Die Fußball-Europameisterschaft steht vor der Tür. Am Freitag wird das Endrunden-Turnier angepfiffen. In Rom startet das Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien. Die deutsche Nationalmannschaft steigt am 15. Juni (21 Uhr) ein. Dann wartet gleich Frankreich. Die weiteren Gruppen-Gegner scheinen nicht leichter zu sein. Erst kommt Portugal (19. Juni, 18 Uhr), dann müssen die Jungs von Trainer Jogi Löw gegen Ungarn ran (23. Juni, 21 Uhr).

Hat das Team das Zeug für den Titel? Wie weit kommen die Deutschen? Wer sind die Favoriten? Fragen, die in den nächsten Wochen beantwortet werden. Kennen Sie sich aus und wissen genau, wie der Fußball läuft? Dann haben Sie jetzt die Chance, mitzuspielen. Beim großen MAZ-Tippspiel. Drei Leser treten gegen Matthias Rink (Dezernent), Friedrich Humburg (Pfarrer in Oranienburg) und Astrid Braun (Ortsvorsteherin in Groß-Ziethen) an.

Anmeldung bis 9. Juni

Es wird spannend. Wer wird Tipp-König 2021 in Oberhavel? Für jeden exakt richtigen Tipp gibt es drei Punkte. Für die richtige Tendenz einen Zähler. Am Ende bekommt derjenige, der die meisten Punkte gesammelt hat, einen Pokal überreicht.

Wollen Sie sich bewerben und mitmachen? Dann senden Sie uns gern bis Mittwoch, 9. Juni, eine Mail an oranienburg@maz-online.de und schicken Sie eine Telefonnummer und ein Passfoto von sich mit. Wir werden Sie anrufen, wenn unsere Losfee Sie aus dem Lostopf gezogen hat. Mitmachen lohnt sich! Werden Sie MAZ-Tippkönig 2021!

Von MAZonline