„Marktschwärmer“:Regionales online bestellen

Oberhavel

Obst, Gemüse, Fleisch oder Käse vom Bauern aus der Region – die Nachfrage nach regionalen Produkten steigt. Die Initiative „Marktschwärmer“ entwickelte ein Online-Bestell-Konzept, um eine einfache Direktvermarktung zwischen Produzenten und Kunden zu ermöglichen. Auch das Land hat vor, regionale Wertschöpfung stärker zu fördern. Eine „Marktschwärmerei“ gibt es künftig auch in Oranienburg bei der Bioland Imkerei in der Kremmener Straße 48.

Der verbraucherpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Björn Lüttmann, unterstützt die Idee und wird die lokale „Marktschwärmerei“ am ersten Ausgabetag, der am Donnerstag von 18 bis 19.30 Uhr stattfindet, besuchen und erklärt: „Regionale Produkte online zusammenstellen und gebündelt abholen – ein tolles Projekt!

Es fehlt bislang an Absatzmöglichkeiten

Auf seinen „Bauerntouren“ habe er viele lokale Landwirtschaftsbetriebe kennengelernt. „Die Vielfalt und Qualität unserer märkischen Erzeugnisse ist beeindruckend. Leider fehlt es an zentralen Regionalläden und gebündelten Absatzmöglichkeiten. Das ist schade, denn viele Menschen möchten sich bewusster ernähren, entscheiden sich lieber für frische, saisonale Lebensmittel als für Produkte, die einmal um den Globus geflogen wurden.“ Ein solches bewusstes Kaufverhalten stärke die Landwirte vor Ort und sei gut fürs Klima.

Auch die Brandenburger Regierungskoalition habe sich Einiges vorgenommen, um die regionale Produktion von Lebensmitteln und damit regionale Wertschöpfung zu fördern. So solle der Aufbau neuer Schlachtkapazitäten in den Regionen geprüft werden, um die Wege für die Erzeugung von Wurst oder Fleisch möglichst kurz zu halten. „Was in der Region produziert wird, sollte auch dort verarbeitet werden. Dazu wird es ein eigenes Förderprogramm geben, zudem soll ein Qualitätssiegel für regionale Produkte erarbeitet werden. Jeder soll nachverfolgen können, woher die Lebensmittel stammen, die Zuhause auf dem Tisch landen“, so Lüttmann.

