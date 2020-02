Mehr Jobs im Landkreis

Oberhavel

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt im Landkreis ist weiter positiv: Im Februar 2020 waren 5414 Menschen ohne Job, das sind 226 weniger als noch im Januar und sogar 742 weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote sank entsprechend auf 4,7 Prozent, das ist ein Rückgang um 0,2 Prozent im Vergleich zum Januar und um 0,7 Prozent verglichen mit dem Februar 2019. Der Arbeitsmarkt bleibt aber weiter gespalten: Im Bereich der Geschäftsstelle Oranienburg waren 4004 Menschen arbeitslos, das ist eine Quote von 4,2 Prozent (-0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat). Im Bereich Gransee dagegen liegt die Quote bei 7,3 Prozent (1,6 Prozent weniger als noch im Februar 2019), hier sind 1410 Bürger arbeitslos. „Die Entwicklung im Februar stimmt uns, mit Blick auf das Frühjahr, optimistisch“, so Beate Kostka, Leiterin der Arbeitsagentur Neuruppin. Die Stellenmeldungen der Unternehmen seien branchenübergreifend zum Vormonat angestiegen, dies gelte auch für die Zeitarbeit. „Mit diesen Monatsergebnissen sind für uns keine konjunkturellen Eintrübungen erkennbar“

Von Marco Paetzel