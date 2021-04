Oberhavel: Mehr als 3000 Corona-Schnelltests über Ostern durchgeführt

Oberhavel

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Dienstag (6. April) bei 118,8. Bisher sind im Landkreis insgesamt 7060 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. Seit Freitag (2. April) wurden 65 Neuinfektionen registriert. 238 Personen sind seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Coronainfektion verstorben.

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 251 (+4), Fürstenberg/Havel: 295 (+6), Glienicke/Nordbahn: 343 (+4), Gransee: 274 (+0), Großwoltersdorf: 36 (+0), Hennigsdorf: 903 (+5), Hohen Neuendorf: 847 (+9), Kremmen: 208 (+0), Leegebruch: 228 (+2), Liebenwalde: 137 (+5), Löwenberger Land: 270 (+3), Mühlenbecker Land: 445 (+3), Oberkrämer: 396 (+4), Oranienburg: 1.463 (+15), Schönermark: 18 (+0), Sonnenberg: 25 (+0), Stechlin: 47 (+0), Velten: 389 (+1), Zehdenick: 500 (+2), ohne Angabe des Wohnortes: 6.

Teststellen über Ostern gut angenommen

Insgesamt rund 3100 Schnelltests sind an den in Kooperation mit dem Landkreis vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Johanniter-Unfallhilfe betriebenen Teststellen in Lehnitz, Gransee, Fürstenberg/Havel, Zehndenick und Löwenberg durchgeführt worden. So erfolgten zwischen Gründonnerstag und Ostermontag allein in Lehnitz etwa 2.000 Schnelltests. Knapp zehn Test ergaben dabei positive Testergebnisse.

Die Menschen in Oberhavel haben die bestehenden Testangebote über die Osterfeiertage gut angenommen“, resümiert Kerstin Niendorf, Leiterin des Corona-Verwaltungsstabes in der Kreisverwaltung. „Es hat sich gezeigt, dass viele Bürgerinnen und Bürger zum Schutz ihrer Familien oder anderer Kontaktpersonen vor Treffen auf ‚Nummer sicher gehen‘ und sich selbst testen lassen wollen. Das ist gut und richtig. Der Landkreis unterstützt daher auch die Einrichtung weiterer Teststellen. Für die Unterstützung der Testangebote sind wir allen Teststellen, unseren Partnern und insbesondere auch der Bundeswehr sehr dankbar. Denn nur so kann es gelingen, die Inzidenz weiter zu senken und die aktuellen, pandemiebedingten Einschränkungen zu beenden.“

Von MAZonline