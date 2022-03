Oberhavel: Meldeportal für die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impflicht

Oberhavel

Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht besteht in Oberhavel seit Dienstag, 15. März. Betroffene Einrichtungen und Unternehmen müssen in einem ersten Verfahrensschritt dem Gesundheitsamt diejenigen Mitarbeitenden melden, die keinen gültigen Impf- oder Genesenennachweis, das ärztliche Zeugnis einer medizinischen Kontraindikation für eine Impfung oder ein ärztliches Zeugnis darüber haben, dass sie sich im ersten Schwangerschaftsdrittel befinden, vorgelegt haben. Bestehen Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit der Nachweise, so muss dies ebenfalls gemeldet werden.

Für die Umsetzung ist jetzt das „Meldeportal § 20a IfSG“ eingerichtet worden, welches das Land Brandenburg zur Verfügung gestellt hat. Es ist zwingend zu nutzen und ist für Oberhavel unter www.oberhavel.de/meldeportal zu erreichen. Meldungen auf anderen Wegen, beispielsweise per E-Mail oder Telefon, an das Gesundheitsamt können nicht berücksichtigt werden.

Oberhaveler Gesundheitsamt verschickt keine Bescheide mehr

Die Allgemeinverfügung regelt außerdem, dass die Einrichtungen und Unternehmen verpflichtet sind, zusätzlich eine Selbsteinschätzung zu einer möglichen Einschränkung der Versorgungsleistung bei Betretungs-und Tätigkeitsverboten von Mitarbeitenden abzugeben. Die Meldungen und die Selbsteinschätzung sind bis spätestens 8. April zu übermitteln. Die Allgemeinverfügung wird im Wortlaut unter dem Reiter „Dokumente“ im Internet unter www.oberhavel.de/corona veröffentlicht.

Der Landkreis Oberhavel informiert zudem darüber, dass das Gesundheitsamt ab Montag, 28. März, einen zusätzlichen Service einstellen wird: Künftig werden weder Informationsschreiben für positiv auf das Coronavirus getestete Personen noch Genesenennachweise versendet. Beide Schreiben gehören nicht zu den pflichtigen Aufgaben und dienten vornehmlich Informationszwecken. Die dafür bisher tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nunmehr verstärkt für die Bewältigung der Aufgaben bei der Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraineeingesetzt.

Genesenennachweise gibt es in der Apotheke

Was zu tun ist, wenn sich Bürgerinnen und Bürger aus Oberhavel mit dem Coronavirus infizieren, darüber gibt weiterhin die Webseite des Landkreises unter www.oberhavel.de/corona detailliert Auskunft.

Einen Genesenennachweis erhalten alle Personen, die labordiagnostisch mittels Nukleinsäurenachweis nachgewiesen eine Infektion mit Sars-Cov-2 durchgemacht haben. Der Nachweis ist in der Apotheke erhältlich. Benötigt werden dafür der Laborbericht beziehungsweise die Benachrichtigung des positiven Testergebnisses durch den Hausarzt oder die Hausärztin. Als genesen gilt man 28 Tage nach dem ersten positivem PCR-Test und längstens 90 Tage.

3G-Regel entfällt für Besuche in der Kreisverwaltung

Die 3G-Regel entfällt ab Montag, 28. März, für Besucherinnen und Besucher der Kreisverwaltung Oberhavel bis auf Weiteres. Nichtbeschäftige müssen in den Räumlichkeiten der Kreisverwaltung eine FFP2-Maske tragen. Der Zutritt zu den Verwaltungsgebäuden ist weiterhin nur mit Termin möglich. Die Bürgerinnen und Bürger mit Termin werden zur vereinbarten Zeit am Eingang beziehungsweise aus dem Wartebereich abgeholt.

Von MAZonline