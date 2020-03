Oberhavel

Im Zusammenhang mit der seit Mittwoch, 18. März 2020, im gesamten Land Brandenburg geltenden eingeschränkten Betreuung von Kita- und Schulkindern hat der Landkreis Oberhavel insgesamt fast 1200 Anträge auf Notfallbetreuung positiv beschieden. Bis zum späten Dienstagabend waren es bereits 1049 Anträge.

„Unser Anspruch als Kreisverwaltung war es, dass angesichts der Einschränkungen in der Kita- und Hortbetreuung alle Eltern, die in den festgelegten Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind und keine andere Betreuungsmöglichkeit organisieren können, am Mittwochmorgen eine entsprechende Bestätigung aus unserem Haus in den Händen halten konnten. Ein ehrgeiziges Ziel, das wir dank unserer sehr engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch erreicht haben", erklärt Matthias Rink, Leiter des koordinierenden Verwaltungsstabes.

Um das zu ermöglichen, hatten noch am Montag in der Spitze fast 100 Mitarbeitende aus unterschiedlichen Verwaltungsbereichen eine separate Schulung für die einheitliche Bearbeitung der Anträge erhalten und anschließend sofort mit der Abarbeitung der eingehenden Formulare und den umfangreichen damit verbundenen Aufgaben begonnen. Die Mitarbeitenden waren dafür teilweise am Dienstagabend bis Mitternacht im Einsatz. Außerdem hatte die Kreisverwaltung binnen weniger Stunden eine Telefon-Hotline geschaltet, an der Mitarbeitende den Eltern zu allen Fragen rund um die Betreuung Auskunft gaben. Etwa 470 Anrufe liefen dort bis zum Mittwochnachmittag ein.

„Dies zu organisieren war eine besondere Herausforderung. Ich bin sehr froh, dass das Verfahren so gut funktioniert hat – auch wenn die Ausnahmesituation und Priorisierung bedeutet, dass es dadurch aktuell in einzelnen anderen Bereichen der Kreisverwaltung zu Verzögerungen kommen kann. Dafür bitten wir alle Bürgerinnen und Bürger um ihr Verständnis", sagt Matthias Rink.

Um eine finale Bedarfsplanung in den Kitas und Horten für die kommende Woche zu ermöglichen, wird die Antragsbearbeitung am Freitag, 20.März 2020, 12 Uhr abgeschlossen. Danach werden neue Anträge auf Notfallbetreuung erst ab Montag, 23. März 2020 wieder bearbeitet.

