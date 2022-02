Oberhavel: Netzwerk Gesunde Kinder sucht Familienpaten

Oberhavel

Im Netzwerk Gesunde Kinder finden sie zusammen: ehrenamtliche Paten und Familien mit kleinen Kindern bis zu drei Jahren. Etwas von seinen Erfahrungen weitergeben und Kontakt mit jungen Leuten halten, eine andere Blickrichtung und Tipps im Umgang mit seinem Nachwuchs bekommen, so haben beide Seiten etwas davon. Das Interesse der jungen Familien ist gleich groß geblieben, die Anzahl der Paten geht allerdings seit einiger Zeit etwas zurück.

Mandy Schulz, Netzwerk Gesunde Kinder Oberhavel Quelle: privat

Die Netzwerk-Koordinatorin im Norden des Landkreises Oberhavel sieht die pandemiebedingten Einschränkungen der zurückliegenden zwei Jahre jedoch nicht als die Ursache dafür an. „Das sind eher allgemeine Lebensumstände wie Alter, Umzug, Krankheit oder neuer Job“, sagt Mandy Schulz. Im gesamten Landkreis sank die Zahl der ehrenamtlichen Paten von 129 im Jahr 2019 auf 118 im vorigen Jahr. Sie betreuen zurzeit 282 Familien, im Norden des Landkreises sind es 69.

Kontakt mit jungen Leuten und kleinen Kindern

„Wir möchten die Gruppe unserer Patinnen und Paten wieder vergrößern“, so die 44-Jährige, die selbst drei erwachsene Kinder hat und seit 2012 ehrenamtlich als Patin tätig ist. „Wir suchen Mitstreiter, die Spaß am Umgang mit kleinen Kindern und Interesse an Familienthemen haben sowie mobil sind“, erklärt Mandy Schulz. Sie selbst hatte von dieser Möglichkeit in der Zeitung gelesen.

Die Motivation, sich dieser Aufgabe zu widmen, ist seit der Gründung des Netzwerkes im Jahr 2008 für viele dieselbe wie für Mandy Schulz. „Man hat Kontakt mit jungen Leuten und kleinen Kindern, weil die eigenen aus dem Haus sind oder die Enkel weit weg wohnen“, berichtet sie. „Vor allem aber, man ist zeitlich flexibel, nicht an feste Termine gebunden.“

Patenstammtische geben Sicherheit

Den nach einem bestimmten Rhythmus eigenständig geplanten Besuchen bei den Familien gehen Schulungen voraus. Workshops und Vorträge zu Themen wie Sprachentwicklung, Unfallverhütung, Hebammenwissen, Mund- und Zahngesundheit bereiten die Paten auf ihre Familienbesuche vor. Darüber hinaus werden Patenstammtische, zusätzliche Weiterbildungen und Supervisionen organisiert. Mit seinen Erlebnissen und Erfahrungen bleiben die Paten nicht allein.

Denn die können ganz unterschiedlich sein. Manchmal geht es nur um ein nettes Gespräch oder einen nützlichen Hinweis. Es kommt jedoch auch vor, dass Familien oder Alleinerziehende tatkräftige Unterstützung brauchen. Der Pate weiß, wer helfen kann. Für die Familien hält das Netzwerk, an dem sich unter der Trägerschaft der Oberhavel-Kliniken verschiedene soziale Einrichtungen beteiligen, gesundheitsfördernde Geschenke wie zum Beispiel einen Schlafsack zur Geburt, kostenlose Vorträge und Kurse sowie Beratungsangebote bereit.

Sie können sich bereits in der Schwangerschaft und bis zum ersten Geburtstag ihres Kindes beim Netzwerk anmelden, ganz unabhängig von Einkommen, Herkunft und Familienstand, freiwillig versteht sich.

Kontakt läuft über die Koordinatorin

Wer sich für das Ehrenamt des Familienpaten interessiert und sich im Netzwerk engagieren möchte, hat am Sonnabend, 19. Februar, ab 10 Uhr in der Klinik Gransee die Möglichkeit, sich in einer Informationsveranstaltung all seine Fragen beantworten zu lassen. Mandy Schulz, die selbst schon Patenausbildungen organisiert hat, wird an diesem Tag die Struktur des Netzwerkes sowie die Aufgaben der ehrenamtlichen Tätigkeit genauer erläutern. Eine Anmeldung ist unter 0176/4 7 61 55 46 erforderlich.

Von Martina Burkhardt