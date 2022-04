Oberhavel: Neue Ladesäulen für Elektroautos eingerichtet

Oberhavel

Sechs neue Ladesäulen für Fahrzeuge mit Elektro-und Hybridantrieb nahmen der amtierende Landrat Egmont Hamelow (CDU) und Andreas Ernst, Geschäftsführer der Oberhavel Holding Besitz-und Verwaltungsgesellschaft mbH (OHBV) am Donnerstag auf dem Betriebshof der Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH (OVG) in Germendorf in Betrieb.

„Den Ausbau der Elektromobilität in Oberhavel zu unterstützen, das haben wir uns schon mit unserem Mobilitätskonzept‚ Oberhavel – Mobil 2040‘ fest vorgenommen“, erklärt der amtierende Landrat und Umweltdezernent Egmont Hamelow. „Dazu leisten auch die kreiseigenen Gesellschaften wie die OHBV einen wichtigen Beitrag. Damit mehr klimaschonende Fahrzeuge auf die Straßen kommen, braucht es aber auch die nötige Infrastruktur. Auf dem Betriebshof in Germendorf ist jetzt ein weiter Schritt dafür gemacht worden.“

Neun Dienstwagen können betankt werden

Neben sechs Ladepunkten mit Lastmanagement und Trafostation ist eine Schrankenanlage installiert worden. Die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf rund 60.000 Euro. In einem zweiten Bauabschnitt sollen voraussichtlich bis spätestens Anfang 2023 weitere neun Ladesäulen errichtet werden.

„Mit den Säulen können künftig die neun Dienstwagen der OHBV mit Elektroantriebeneffizient aufgeladen werden“, sagt Andreas Ernst. „Darunter sind drei Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb und sechs mit einem Elektro-Antrieb. Auch die sechs neuen e-Smarts der OVG, die für die Fahrerablösung auf den Bus-Linien genutzt werden, können hier standortnah mit Strom betankt werden.“

Die Fahrzeuge waren Ersatzbeschaffungen für elf bis 15 Jahre alte Pkws. Seit einigen Wochen ist zudem eine auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes der OHBV installierte Photovoltaikanlage in Betrieb. Installiert wurden 64 Module mit einer Nennleistung von rund 41 Kilowatt peak. Sie sorgen künftig dafür, dass ein großer Teil des Stromverbrauchs der OHBV aus Sonnenenergie gedeckt werden kann.

Von MAZonline