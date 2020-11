Oberhavel: Neuer Ausbildungsatlas erschienen

Oberhavel

Wer möchte nicht einen spannenden, vielfältigen und verantwortungsvollen Beruf ergreifen? Und vor allem – wie findet man ihn?

Orientierungshilfe bei der Berufswahl gibt der neue Ausbildungsatlas, der soeben erschienen ist und an alle weiterführenden Schulen im Landkreis Oberhavel verteilt wird. Nach dem großen Erfolg des Erstlings vor zwei Jahren haben die Kreisverwaltung Oberhavel und die BVB-Verlagsgesellschaft mbH ihre Zusammenarbeit fortgesetzt und nun die neue Broschüre im DIN-A4-Format und im frischen zeitgemäßen Design herausgebracht.

Anzeige

Ausbildungsberufe auf 60 Seiten

Auf über 60 Seiten stellt sie zahlreiche Ausbildungsberufe vor, die in unserer Region erlernt werden können. Das reicht von Fachleuten für Anlagenmechanik und Brunnenbau über IT-Fachleute und Justizfachangestellte bis hin zu Pflegefachkräften, Pharmakantinnen/ Pharmakanten, Polizeikommissarinnen/-kommissaren und Sozialassistentinnen/-assistenten. Alle Berufe werden ausdrücklich für alle Geschlechter angeboten. Darüber hinaus gibt das Heft hilfreiche Tipps für die Erstellung aussagekräftiger Bewerbungsunterlagen und für ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch. Über 20 Unternehmen haben darüber hinaus das Angebot genutzt, um ihre künftigen Fachkräfte direkt anzusprechen.

„ Oberhavels Wirtschaft boomt“

Auch die Kreisverwaltung Oberhavel als einer der größten Arbeitgeber und als großer Ausbildungsbetrieb offeriert ihre Angebote. Jedes Jahr stellt sie rund 20 Auszubildende in fünf verschiedenen Berufen und vier dualen Studiengängen ein. Landrat Ludger Weskamp wirbt im Vorwort: „ Oberhavels Wirtschaft boomt. Es gibt zahllose Möglichkeiten, hier in der Region – also direkt vor der Haustür – eine attraktive Ausbildung mit guten Berufsperspektiven zu absolvieren. Das ist gut für die Zukunft Oberhavels und die Menschen, die hier leben. Unsere Angebote sind praxisnah, breit gefächert und vor allem zukunftssicher. Ich ermuntere Sie, Ihre eigenen Stärken und Potenziale herauszufinden. Seien Sie mutig, sprechen Sie Unternehmen und Behörden persönlich an. So erhalten Sie eine Möglichkeit, sich auszuprobieren und interessante Berufsfelder kennenzulernen. Vielleicht finden Sie so das Unternehmen, in dem Ihr Weg ins Berufsleben seinen Anfang nimmt. Nehmen Sie Ihre Zukunft selbst in die Hand.“

Die Onlineversion des Ausbildungsatlasses ist unter www.oberhavel.de/Publikationen sowie unter https://www.findcity.de/?m=landkreis-oberhavel-ausbildungsatlas-16515zf abrufbar.

Von MAZonline