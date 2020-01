Nicht jammern – Politik für Oberhavel machen

Oberhavel

In Phasen, wo es nicht so gut läuft, erinnert man sich ganz gerne mal an erfolgreichere vergangene Zeiten. So war es auch am Freitagabend in der Orangerie in Oranienburg. Dort hatte die SPD des Kreises Oberhavel zum Neujahrsempfang eingeladen. Doch bevor Andrea Suhr auf die Arbeit der Sozialdemokraten in der Vergangenheit blickte, bat die Vorsitzende der Kreis-SPD die Anwesenden um einige Augenblicke stillen Gedenkens. Mit einer Schweigeminute wurde an zwei große Sozialdemokraten erinnert, die leider verstorben sind – der einstige brandenburgische Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und die ehemalige Oranienburger Stadtverordnetenvorsteherin und langjährige Stadtverordnete der Kreisstadt Lieselotte Ristau.

Auch danach gingen die Blicke zunächst mehr in die Vergangenheit. Andrea Suhr sprach von einem schwierigen Jahr 2019 mit harten und fast pausenlos geführten Wahlkämpfen. Die SPD, so die Kreisvorsitzende sei in diesem Wahljahr mit einem blauen Auge davongekommen, befinde sich jedoch immer noch in einem Umfragetief. Aber jammern helfe bekanntlich nicht. Statt dessen sollten und wollten sich die Sozialdemokraten lieber darauf konzentrieren, weiter konstruktiv Politik für den Kreis Oberhavel zu machen. Dort stünde die SPD fraglos für gute Inhalte und habe auch Erfolge zu verbuchen. Neben dem Landrat seien auch zahlreiche SPD-Bürgermeister und deren Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ein Pfund, mit dem man auch künftig wuchern könne.

Andreas Noack, der den Kreistag nach 30 Jahren verlässt, mit Karsten Peter Schröder. Quelle: Bert Wittke

Ein Hauptrolle beim Neujahrsempfang der SPD spielte ein Mann, deren Erfolge ebenfalls auf inzwischen vergangene Tage zurückgehen. Gewürdigt wurde Karl-Heinz Schröter. Der einstige Oberhavel-Landrat und spätere Innenminister des Landes Brandenburg, so Andrea Suhr, habe die Politik im Kreis und auf Landesebene ganz entscheidend mitgeprägt. Dafür gab es am Freitagabend im Oranienburg neben herzlichem Beifall auch einen großen Präsentkorb.

Von Bert Wittke