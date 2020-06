Oberhavel: Noch freie Plätze an der Kreisvolkshochschule

Oberhavel

An der Kreisvolkshochschule Oberhavel, Havelstraße 18 in Oranienburg, sind noch freie Plätze im zusätzlichen Sondersommersemester für folgende Kurse verfügbar:

Spanisch Wiederholerkurs A2.2: Dieser Kurs ist für Teilnehmende geeignet, die bereits Kenntnisse auf der Niveaustufe A2 besitzen und diese auffrischen wollen. Sie wiederholen, üben und festigen ihr Wissen und können sich so auf das kommende Herbstsemester vorbereiten. Dieser Kurs ist für Teilnehmende mit soliden Kenntnissen auf A2 Niveau, die den Übergang zum B1 Niveau vorbereiten wollen. Der Kurs findet von 22. Juni bis 9. Juli, immer Montag und Donnerstag jeweils von 11.30 bis 13 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 35 Euro.

Englisch für die Schule A1/A2 : Dieser Kurs fängt das Kind auf, wenn es sich nicht sicher im Englischunterricht fühlt, sich auf das nächste Schuljahr vorbereiten will oder durch die Corona-Einschränkungen Wissenslücken aufweist. In entspannter Atmosphäre bauen die Kinder Sprechhemmungen ab, erweitern ihren Wortschatz und festigen ihre grammatischen Kenntnisse. Für Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren. Der Kurs findet vom 26. Juni bis 17. Juli immer montags von 10 bis 13.15 Uhr statt. Die Kursgebühr von 49,32 Euro enthält bereits die Schülerermäßigung.

In der VHS-Cloud

Onlinekurs English Short Stories: Der Kurs ist vom 24. Juni bis 15. Juli immer mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr. Die erste Sitzung dient der Einführung. Die Kursgebühr beträgt 22,50 Euro. Voraussetzung ist die Registrierung in der VHS-Cloud sowie ein Internetzugang. Für die Onlinekonferenzen benötigen Sie ein Headset/Handykopfhörer und gegebenenfalls eine Webkamera.

Onlinekurs Französisch Basics A1/A2: In den vier Modulen: "Ma famille/mes amis et moi", "Bon appétit!", "En route" und "Un peu de luxe" führt dieser Onlinekurs durch Themen wie Shopping, im Hotel, Wegbeschreibungen, Restaurant und sich vorstellen. die Teilnehmer arbeiten flexibel in Ihrem eigenen Tempo von Zuhause. Einmal in der Woche trifft sich die Gruppe mit dem Dozenten online, um die erarbeiteten Themen zu besprechen, Fragen zu stellen und die sprachliche Anwendung zu festigen. Für Teilnehmenden mit ersten Vorkenntnissen auf der Niveaustufe A1.

Der Onlinekurs ist vom 24. Juni bis 15. Juli immer mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr. Die erste Sitzung dient der Einführung. Die Kursgebühr kostet 27,50 Euro. Voraussetzung ist die Registrierung in der VHS-Cloud sowie ein Internetzugang. Für die Onlinekonferenzen benötigt man ein Headset/Handykopfhörer und ggf. eine Webkamera.

Weitere Informationen zu den Kursangeboten können Sie jederzeit online einsehen und buchen unter https:/kvhs.oberhavel.de. Eine Anmeldung ist auch per Fax (03301-601-80116) oder Anmeldekarte möglich. Interessenten können sich persönlich in der Kreisvolkshochschule Oberhavel, Havelstraße 18, 16515 Oranienburg oder telefonisch unter 03301-601-5752 und -5754 beraten lassen.

