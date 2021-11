Oberhavel: Noch immer Wahlhelfende für die Landratswahl am 28. November 2021 gesucht

Oberhavel

Am 28. November 2021 wird in Oberhavel ein neuer Landrat gewählt. In 203 Wahllokalen können circa 179 000 Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen abgeben. In jedem Wahlbezirk sind bis zu neun Personen als sogenannter Wahlvorstand ehrenamtlich tätig, sorgen für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl und zählen ab 18 Uhr die Stimmen aus.

Bedarf ist vorhanden

„Für die Besetzung der Wahlvorstände werden weitere engagierte Bürgerinnen und Bürger gesucht. Ich bitte daher alle Interessierten, sich für die ehrenamtliche Mitarbeit in einem Wahlvorstand zu melden. Blicken Sie dabei hinter die Kulissen des Wahlgeschehens und unterstützen Sie ihre Kommune bei der Durchführung der anstehenden Landratswahl. Vor allem in den berlinnahen Städten und Gemeinden werden derzeit noch viele Wahlhelfende gesucht. Insbesondere in den Städten Velten, Hohen Neuendorf und Kremmen sowie in den Gemeinden Glienicke/Nordbahn, Oberkrämer und Birkenwerder besteht Bedarf“, so der stellvertretende Kreiswahlleiter Patrick Repke. Für Ihre Tätigkeit erhalten alle Wahlhelfenden direkt am Wahltag – und je nach Funktion im Wahlvorstand – eine attraktive finanzielle Aufwandsentschädigung. Alle Wahlhelfenden erhalten selbstverständlich zuvor eine Einweisung in die wahrzunehmenden Aufgaben.

Von MAZonline