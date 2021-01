Oberhavel

Erstmals stieg der Corona-Inzidenzwert am heutigen Donnerstag über die 300er-Marke und steht bei 327,83. Doch was bedeutet das für Eltern von Kitakindern? Laut der Landesregierung müssten in Landkreisen und kreisfreien Städten mit besonders hohen Infektionszahlen die Kitas geschlossen werden, sofern die 7-Tages-Inzidenz über mehrere Tage den Wert von 300 überschreitet, eine Notbetreuung werde aber weiterhin angeboten – so das Statement der Landesregierung. Nach MAZ-Informationen müsste es drei Tage in Folge einen Wert von über 300 geben, bevor die Kitas geschlossen würden. Das wäre dann am kommenden Montag der Fall.

Darüber hinaus zählt aber weiterhin der 15-Kilometer-Radius für den Landkreis Oberhavel, der die Bewegungsfreiheit der Menschen in der Pandemie begrenzen soll. Eine Übersicht über die neuen Coronaregeln, die ab 23. Januar in Brandenburg gelten, gibt es hier.

