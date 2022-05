Auch in Oberhavel öffnen am Wochenende zahlreiche Ateliers, Galerien, Werkstätten, Kunsthöfe und Ausstellungsräume ihre Türen. Anlass sind die „Tage der Offenen Ateliers“. In 13 Kommunen öffnen die Kunstschaffenden ihre Türen, erklären Techniken und Methoden und geben Einblick in ihr Wirken. Einige Ausstellungen werden von Mitmachaktionen begleitet.