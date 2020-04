Oberhavel

Trotz der Einschränkungen infolge der Corona-Krise bleiben der Kreistag Oberhavel sowie die Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen im Landkreis handlungs- und beschlussfähig. Dafür sorgt eine Regelung zur Kommunalverfassung, die der Landtag Brandenburg an diesem Mittwoch auf Vorschlag der SPD-geführten Koalition beschlossen hat.

Den kommunalen Parlamenten wird damit die Möglichkeit eröffnet, notfalls in Video- oder Telefonkonferenzen zu tagen. „Damit sichern und stärken wir die kommunale Demokratie auch unter den schwierigen Bedingungen der Pandemie“, erklärten die drei Oberhaveler SPD-Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann, Inka Gossmann-Reetz und Andreas Noack.

Anzeige

Öffentlichkeit und Transparenz bleiben gewährleistet

Wegen der Kontaktbeschränkungen und zum Schutz von Angehörigen von Risikogruppen ist es für Kommunalparlamente und -gremien gegenwärtig schwierig, in Präsenz zu tagen und notwendige Beschlüsse zu fassen. Hier greift das beschlossene „Gesetz zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der brandenburgischen Kommunen in außergewöhnlicher Notlage“, indem es Ausnahmeregelungen zulässt. „Sie sind klar begrenzt und zeitlich befristet“, so die Abgeordneten.

Weitere MAZ+ Artikel

„Die Grundsätze der Öffentlichkeit und Transparenz bleiben ebenso gewahrt wie die Rechte der Minderheiten in den Vertretungen.“ Der Landtag habe mit dem Beschluss gezeigt, dass ihm die Beschluss- und Handlungsfähigkeit der kommunalen Demokratie am Herzen liegt. „Die Entscheidungen auf kommunaler Ebene sind das Rückgrat unseres Gemeinwesens und des gesellschaftlichen Zusammenhalts“, so Gossmann-Reetz, Noack und Lüttmann.

Grüne: Es braucht eine starke Demokratie

„Die Krise ist zwar die Stunde der Exekutive. Aber sie muss auch kontrolliert werden von einer starken Demokratie. Deshalb müssen die kommunalen Parlamente unbedingt arbeitsfähig gehalten werden“, betonte der Oranienburger Abgeordnete und Sprecher für Kommunalpolitik der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Heiner Klemp, der die zunächst auf die aktuelle Krise befristete Regelung mit verhandelt hat. Klemp verwies in seiner Rede im Landtag auf die für den 18. März geplante und schließlich doch abgesagte Sitzung des Kreistags Oberhavel: „Niemand wollte und konnte die Verantwortung tragen, die Sitzung durchzuführen.“

Das sei auch richtig gewesen. Unter anderem angesichts der möglichen Gefährdung von Angehörigen von Risikogruppen auch unter den Abgeordneten herrsche aktuell große Unsicherheit auf kommunaler Ebene, vielerorts tagen die Gremien nicht. Klemp: „Mit dem Gesetz werden deshalb nun auch Video- und Telefonkonferenzen möglich, wobei das Gebot der Öffentlichkeit streng zu beachten ist.“

„Mit dem heutigen Beschluss geben wir den kommunalen Vertretungen die notwendige Sicherheit“, sagt Thomas von Gizycki, Landtagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen, der auch Stadtverordneter in Hohen Neuendorf ist. Für seine Heimatstadt erwartet er deshalb, dass die für Mai geplanten Gremiensitzungen beispielsweise als Videokonferenzen stattfinden. „Die Stadtverwaltung sollte die jetzt geltenden Möglichkeiten weitgehend nutzen.“

Von MAZonline