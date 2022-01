Oberhavel

Die Arbeitsagentur hat die Pendlerzahlen für 2021 für Oberhavel veröffentlicht. Danach waren im Landkreis im vorigen Jahr 86 741 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Von ihnen pendelte der Großteil zur Arbeit, nämlich 48 197. Für 38 540 Männer und Frauen aus Oberhavel ist Wohnort gleich Arbeitsort. 20 256 Beschäftigte sind im vorigen Jahr täglich zur Arbeit von außerhalb in den Landkreis Oberhavel gefahren.

Fünf Jahre zuvor, 2016, sahen diese Zahlen wie folgt aus: Damals waren 81 012 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das sind mehr als 5700 Männer und Frauen weniger gewesen als 2021. Auch von ihnen pendelten damals die meisten zur Arbeit, nämlich 44 576. Dem standen 19 700 Einpendler gegenüber, die zur Arbeit in den Landkreis fuhren. 19 700 hatten ihren Job am Wohnort.

Fast 13 000 Pendler in Oranienburg

Für Oranienburg zeigt die jüngste Statistik, dass 12 086 Männer und Frauen zur Arbeit pendeln. Für etwa halb so viele Oranienburger, nämlich 6810, ist Wohnort auch gleich Arbeitsort. Fast 11 000 Menschen pendeln nach Oranienburg zu ihrem Job.

Für Hennigsdorf besagt die Statistik: 10 813 Menschen waren dort 2021 als sozialversicherungspflichtig beschäftigt registriert. Die allermeisten von ihnen haben keinen Arbeitsplatz in der Stadt, sondern außerhalb. Es sind 8 191 Männer und Frauen. 2621 Beschäftigten ist es gelungen, Wohn- und Arbeitsort zu vereinen. Am größten ist die Gruppe, die von außerhalb nach Hennigsdorf zur Arbeit pendelt, es sind 8 513 Beschäftigte.

Entspannt zur Arbeit für 983 Veltener

Für Velten gilt, 983 Menschen mit Wohnsitz dort hatten voriges Jahr da auch ihren Job. 4518 Veltener müssen weitere Strecken auf sich nehmen und ihren Wohnort verlassen, um Geld zu verdienen. 3904 Männer und Frauen arbeiten zwar in Velten, haben ihren Wohnsitz jedoch nicht in der Stadt. Insgesamt waren 2021 5502 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Velten gemeldet, das sind 425 mehr als fünf Jahre zuvor.

Zehdenick ist damit von Velten überholt worden. In Zehdenick waren voriges Jahr 5153 Beschäftigte gemeldet. Vor fünf Jahren waren es noch 31 mehr als in Velten. 2021waren es 349 Beschäftigte weniger. Es pendelten 3278 Zehdenicker zur Arbeit. 1875 lebten und arbeiteten 2021 in Zehdenick. 1237 Männer und Frauen kommen nach Zehdenick, um zu arbeiten. Sie haben ihren Lebensmittelpunkt woanders.

Einpendler in Mühlenbecker Land

Für das Mühlenbecker Land gilt: Die dominierende Gruppe an Beschäftigten pendelt raus, es sind 5762 Männer und Frauen. 2231 kommen ins Mühlenbecker Land zur Arbeit, wohnen aber woanders. Für 4190 Menschen sind Wohn- und Arbeitsort identisch.

In Hohen Neuendorf mit 8986 Beschäftigten leben nach Oranienburg die meisten Pendler. 942 Menschen mit Wohnsitz in der Stadt arbeiten dort auch. Fast 3000 Menschen pendeln nach Hohen Neundorf zur Arbeit.

In Oberkrämer pendeln mit 4539 Menschen mehr als doppelt so viele hinaus als zur Arbeit dorthin, das sind 1975. 568 Menschen haben in Oberkrämer das Glück, an ihrem Wohnort zu arbeiten.

Glienecke/Nordbahn: Es gibt mit 4508 mehr als vier Mal so viele Menschen, die woanders hin zur Arbeit pendeln als von außerhalb dorthin. 274 Menschen wohnen und arbeiten auch in Glienecke/Nordbahn.

So sieht es in Birkenwerder aus

In Birkenwerder arbeiten fast 3000 Menschen nicht dort, wo sie wohnen. Umgekehrt sind es 1727 gewesen. 312 Beschäftigte leben und arbeiten in Birkenwerder.

Für Gransee gilt: 626 Menschen haben ihre Arbeitsstätte dort, wo sie leben, 1529 müssen pendeln. 1371 fahren nur zur Arbeit nach Gransee.

Im Löwenberger Land sind 2719 Pendler zu Hause. 1345 kommen zur Arbeit dorthin, 782 haben ihre Arbeit vor Ort.

Die Zahlen für Leegebruch und Kremmen

Leegebruch und Kremmen: Die Zahlen dort bezüglich der Beschäftigten mit Arbeit am Wohnort gleichen sich. Doch in Kremmen gibt es deutlich mehr Jobs: So pendeln dort zwar 2404 Menschen zur Arbeit aus der Stadt, 1423 pendeln hinein und 908 arbeiten und wohnen in Kremmen. In Leegebruch haben nur 229 Menschen ihren Job vor Ort, 2803 müssen pendeln, 570 kommen nach Leegebruch zur Arbeit.

Für Fürstenberg/Havel gibt die Arbeitsagentur bekannt, dass dort 1356 Menschen auspendeln und 465 in die Stadt kommen, um Geld zu verdienen. 714 Fürstenberger haben vor Ort auch ihren Job.

Nun die Zahlen für Großwoltersdorf: 276 Pendler, 133 Einpendler und 35 Beschäftigte mit Wohn- und Arbeitsplatz in Großwoltersdorf.

Neun Schönemarker mit Job vor Ort

In Liebenwalde leben 324 Männer und Frauen mit Jobs vor Ort. Die meisten aber, es sind 1358, pendeln zu ihren Arbeitsplätzen. Fast 400 kommen nach Liebenwalde zur Arbeit von außerhalb.

In Sonnenberg leben 380 Pendler und 20 Menschen, die vor Ort arbeiten. 31 kommen zur Arbeit dorthin aus anderen Wohnorten.

Für Stechlin gilt: 369 Menschen pendeln, 110 kommen zu ihren Jobs von außerhalb. 44 haben den Arbeitsplatz vor der Haustür.

Für Schönemark gilt: 179 Pendler, 71 Einpendler und neun Menschen mit kurzem Weg zur Arbeit.

