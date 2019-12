Pflegekosten steigen enorm

Oranienburg/Leegebruch

Gisela Jonas (88) fühlt sich sehr wohl in ihrem Zimmer, in dem sie die vollstationäre Pflege bei domino world in Oranienburg genießt. Auch Ricarda Schlötcke aus Leegebruch weiß ihre demenzerkrankte Mutti dort sehr gut aufgehoben. Die Idylle hat jedoch einen Haken, wie die 57-Jährige in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Kreistagssitzung vorbrachte: die neuen Kostensätze, die seit Anfang Dezember gelten.

Die Rente allein wird nicht mehr ausreichen

Für den zu zahlenden Eigenanteil an den Pflegekosten werde die Rente ihrer Mutter künftig nicht mehr ausreichen, sagte Ricarda Schlötcke. Und das, obwohl sie inklusive Witwenrente 1800 Euro erhalte. Der Eigenanteil wachse jedoch in Summe um 830 Euro auf dann 2220 Euro an. Dadurch entstehe eine Finanzierungslücke von 420 Euro – ohne Taschengeld. „In zirka einem halben Jahr wird meine Mutti auf Sozialhilfe angewiesen sein“, schlussfolgert die alleinstehende Leegebrucherin vor dem versammelten Kreistagsgremium.

Adressat ist nicht der Einrichtungsträger

Ihre Kritik und ihre Bedenken richten sich dabei ausdrücklich nicht gegen den Einrichtungsträger, der regional zu den bislang preiswertesten gehört habe und die Erhöhung mit der neuen Vergütungsvereinbarung stationärer Pflegeleistungen begründet. Verabschiedet wurde diese zum 1. Juni 2019 durch die Landesverbände der Pflegekassen im Land Brandenburg und dem überörtlichen Sozialhilfeträger auf Basis von § 85 SGB XI. Das Entgelt für Unterkunft und Verpflegung wachse in ihrem Fall von 17,07 auf 25,01 Euro pro Tag.

Gesamtgesellschaftliches Problem wird deutlich

Da die Pflegekassen ihren Kostenzuschuss für die vollstationäre Pflege bei dem für Gisela Jonas zutreffenden Pflegegrad 3 auf maximal 1260 Euro begrenzen und dieser Betrag bereits überschritten wurde, „gehen die Erhöhungen zu 100 Prozent zu Lasten der Betroffenen“, stellt ihre Tochter fest. Dies sei nicht nur ungerecht, sondern werde zum gesamtgesellschaftlichen Problem. Denn wenn die Betroffenen den zu zahlenden Eigenanteil nicht mehr aus ihrem Einkommen (Rente) und Vermögen bestreiten können, wird das Sozialamt in Form einer zu beantragenden Kostenübernahme zuständig.

Am Ende kommen die Steuerzahler dafür auf

Sie als Angehörige werde nicht zur Kasse gebeten. Ab 1. Januar 2020 trifft das laut Angehörigen-Entlastungsgesetz sogar für alle Kinder pflegebedürftiger Eltern zu, deren Jahreseinkommen 100 000 Euro nicht übersteigt. Die ausbleibenden Zahlungen übernimmt der Sozialleistungsträger. „Am Ende trägt der Steuerzahler diese Kosten“, sagt Ricarda Schlötcke im MAZ-Gespräch: „Da muss eine Änderung erfolgen.“

Kosten im Kreis vervielfachen sich

Die Folgen der Erhöhung hatte Landrat Ludger Weskamp ( SPD) bereits vor den Kreistagsmitgliedern beschrieben: „Wir werden im Landkreis eine Vervielfachung der Sozialkosten im Bereich der Hilfe zur Pflege haben.“ Dabei legte er sich nicht fest, ob sich diese bis 2030/2040 verdreifachen oder verfünffachen. Die Nachfrage in der Pressestelle ergibt: 2016 lagen die Ausgaben bei der Hilfe zur Pflege in Oberhavel bei 3,2 Millionen Euro, 2020 werden knapp fünf Millionen Euro erwartet. Tarifbedingte Erhöhungen der Personalkosten und die zunehmende Anzahl an Pflegebedürftigen würden in den kommenden Jahrzehnten unweigerlich zu massiven Steigerungen der Pflegekosten führen, so Irina Schmidt. Es liege daher vor allem in der Verantwortung des Bundes und der Pflegeversicherungen, eine gerechtere Verteilung der Kosten vorzunehmen. Deshalb wandte sich der Landrat explizit an die sechs Landtagsabgeordneten unter den Kreistagsmitgliedern: „Ein Lösungsvorschlag muss beschleunigt werden“, so Weskamp.

Ricarda Schlötcke : „Es kann jeden treffen.“

Ricarda Schlötcke sieht im Wesentlichen zwei Lösungsansätze. Aus ihrer Sicht müsste entweder der jeweilige Deckelungsbetrag erhöht oder aber das Gesamtsystem komplett neu überdacht werden. Dabei zielt sie vor allem auf eine einheitliche Pflegeversicherung für alle ab. „Pflege macht nicht vor Beamten oder Selbstständigen halt“, begründet sie. „Es kann jeden treffen.“

Von Helge Treichel