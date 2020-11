Beamte der Polizeiinspektion Oberhavel kontrollierten am Donnerstag in Absprache mit dem Gesundheitsamt die Einhaltung der Eindämmungsverordnung. Dabei wurde vor allem das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln und in anderen Bereichen des Lebens ins Visier genommen.