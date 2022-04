Oberhavel: Polizei wird zu Einbrüchen und einem Auffahrunfall gerufen

Oranienburg

Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag im Oranienburger Lindenring einen Kleinlasttransporter der Marke VW Crafter auf. Offenbar versuchten sie, das Fahrzeug zu entwenden. Dies misslang jedoch. Aus dem Fahrzeuginnenraum stahlen sie Teile der Fahrzeugelektronik und weitere Gegenstände. Der Gesamtschaden wird mit mehr als eintausend Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Einbrecher scheitern am Fenster

Einbrecher versuchten über das Osterwochenende das Fenster eines medizinischen Geschäftes in der Hauptstraße in Birkenwerder einzudringen, was aber misslang, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge vom Objekt abließen. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro.

Unfall in Oberhavel: BMW fährt auf der A 10 auf Sattelzug auf

Ein BMW ist am Montagmorgen um 6.30 Uhr auf der A10 in Höhe des Autobahndreieckes Oranienburg auf einen Sattelzug aufgefahren. Der 32-jährige Fahrer war mit seinem Wagen offenbar zu schnell unterwegs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Von MAZonline